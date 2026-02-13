McLaren analiza la UP de Mercedes: "El motor térmico es excelente y tiene ventajas"

Hay mucha sorpresa en torno a la unidad de potencia Red Bull, que desde el primer día de pruebas en Baréin ha mostrado datos muy interesantes en cuanto al despliegue, es decir, cómo gestiona la energía a lo largo de las distintas rectas, alcanzando velocidades claramente superiores a las de los demás. Una ventaja que, como era de esperar, en el segundo día ya se ha reducido considerablemente, más que a la mitad.

No obstante, al menos por el momento, la unidad desarrollada en Milton Keynes parece capaz de alcanzar velocidades máximas muy interesantes, aunque hay que destacar que están más relacionadas con la primera recta larga que con el resto de la vuelta.

Sin embargo, lo que más sorprende a sus rivales es la constancia con la que ha logrado alcanzar ciertos valores en términos de aprovechamiento de la energía. En cualquier caso, es algo que se podrá evaluar mejor en los próximos días y en la segunda prueba, cuando los equipos reduzcan los experimentos y empiecen a mostrar configuraciones más representativas.

La unidad de potencia de Red Bull Foto de: AG Photo

De hecho, Red Bull pareció empezar de forma bastante agresiva, también en lo que respecta a las revoluciones del motor en las rectas, con valores más altos que sus rivales. Estos últimos comenzaron a acercarse en la segunda jornada, aunque sin alcanzar los picos mostrados por la escudería anglo-austriaca. Al analizar la situación, incluso en McLaren se mostraron sorprendidos por cómo gestiona la energía el DM01, pero esto no significa que se deba subestimar la unidad de potencia Mercedes.

"Creo que, viendo los niveles de despliegue, Red Bull ha hecho un gran trabajo. Como han dicho otras personas, partir de cero y llegar a la posición en la que se encuentran ahora es increíble. Sé que en Mercedes HPP han trabajado duro para darnos la unidad de potencia que tenemos, y no tengo ninguna duda de que conseguiremos el despliegue necesario para ser competitivos este año", explicó Niel Houldey, director técnico de ingeniería de McLaren, uno de los equipos motorizados por la estrella.

Houldey confirmó que, al observar los datos recopilados durante el primer día y medio, Red Bull parece tener efectivamente cierta ventaja sobre la competencia al final de las rectas, aunque no tan amplia como había dado a entender Toto Wolff el miércoles. Todo depende no solo de cuánta energía se pueda recuperar, sino también de cómo se aproveche. Sin embargo, esto no significa que la unidad de potencia Mercedes no tenga otros puntos fuertes: de hecho, Houldey cree que es más ventajosa en otras áreas.

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"En este momento estamos trabajando con ellos [Mercedes HPP] para ver cómo podemos mejorarla, porque hay oportunidades que podemos aprovechar para acercarnos a Red Bull. Por ahora parece que hay una pequeña diferencia, pero creo que nuestra unidad de potencia es ventajosa en otras áreas, por lo que al final se equilibra".

Por otro lado, en McLaren subrayan que, en lo que respecta al motor térmico, el aspecto más debatido en las últimas semanas, Mercedes ha fabricado una unidad excelente. Y también recuerdan que tener la mejor unidad de potencia no depende necesariamente solo de cómo se gestiona la energía.

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Creo que Mercedes ha creado un ICE [motor térmico] realmente muy bueno. Y, obviamente, esto supone una evolución con respecto a años anteriores. Por el momento, es muy difícil distinguir entre potencia, resistencia aerodinámica y despliegue. Pero sí, por lo que hemos visto, han hecho un gran trabajo. Sin embargo, en este momento es realmente difícil interpretar el panorama".

Continuando con el análisis, Houldey explicó que los primeros resultados del MCL40 de McLaren en la pista fueron incluso mejores que los del simulador. Durante el invierno se trabaja con modelos y estimaciones de comportamiento, pero una vez en la pista, el coche mostró un rendimiento superior al previsto, lo que proporcionó información valiosa para perfeccionar el simulador y hacerlo más fiel a la realidad.

"Creo que la mayor sorpresa para nosotros fue el hecho de que los resultados en pista, o al menos el comportamiento del coche en pista, no fueron exactamente los que habíamos visto en el simulador. El coche parecía funcionar mejor en pista que en el simulador, lo cual es positivo para nosotros. Obviamente, luego utilizamos esta información para perfeccionar el simulador y hacerlo más realista".