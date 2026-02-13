Cadillac revela la causa de otra bandera roja el viernes en Bahréin

Cadillac volvió a encontrar inconvenientes en el coche durante la mañana final de la primera semana de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin.

Un problema en el monoplaza de Cadillac dejó a Sergio Pérez a pie en los primeros minutos de la sesión matutina del jueves cuando salió del garaje a los diez minutos de que se habilitara la pista para arrancar la jornada y pronto debió detenerse en la recta que va de la curva 10 a la 11, en el segundo sector del trazado de Bahréin.

Esto dejó a Pérez con 42 vueltas en su cuenta personal ayer -una marca solo empeorada por las tres que dio Andrea Kimi Antonelli- aunque Valtteri Bottas luego pudo dar 67 giros en la tarde para sellar una recuperación de Cadillac.

Durante la mañana del viernes, un problema volvió a afectar a la nueva escudería en la mañana del viernes cuando el monoplaza se detuvo después de que el finlandés completara apenas ocho vueltas.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Le tomó casi dos horas a Cadillac solucionar el problema y Bottas pudo completar 37 vueltas, pero aun así quedó al fondo del clasificador antes de cederle la conducción a Pérez para la sesión vespertina.

Según explicó el equipo liderado por Graeme Lowdon, el motivo de la detención en la mañans del viernes estuvo en un problema en la refrigeración del monoplaza.

Pese a estos contratiempos, Checo Pérez se mostró conforme con el trabajo que viene realizando Cadillac de cara a su esperado debut el próximo mes de marzo en el Gran Premio de Australia cuando enfrentó a los medios el jueves en Bahréin, entre los que estuvo Motorsport.com.

"Creo que en general va bien, va en la dirección correcta. El equipo ha hecho un buen trabajo obviamente juntando todas las piezas del rompecabezas. No es nada fácil, diría, pero estamos progresando, que es lo principal para nosotros como equipo nuevo, así que sí, esperamos poder empezar a hacer aún más progresos en los próximos días, en las próximas semanas", dijo el piloto de Guadalajara.

"Creo que es un poco irrelevante dónde empecemos en Melbourne; lo importante es cuánto progreso seamos capaces de hacer en los próximos fines de semana".