Tras el GP de Mónaco, que concluyó con la victoria de Charles Leclerc el pasado domingo, Ferrari y Pirelli se trasladaron a Francia, a unos 200 kilómetros del Principado, para realizar una sesión de pruebas privada que permita al fabricante milanés continuar con el desarrollo de los neumáticos de cara a 2025.

A lo largo del año, de hecho, Pirelli dispone de un total de 40 días de pruebas organizadas junto con la FIA y los distintos equipos que participan en el campeonato, gracias a las cuales puede trabajar y evaluar sus prototipos directamente en la pista. Tras las pruebas de Barcelona, de nuevo con Ferrari antes del inicio del mundial, Jerez y Suzuka, esta última inmediatamente después del Gran Premio de Japón con Sauber y Racing Bulls, el fabricante italiano se detuvo en Paul Ricard para dos días de pruebas.

El martes Carlos Sainz salió a la pista y se encargó de realizar pruebas comparativas de diferentes compuestos y construcciones de cara a 2025. Pirelli ya había evaluado diferentes prototipos en Suzuka y estaba cerca de identificar la construcción que se aprobaría para la próxima temporada, pero el test de esta semana sirvió para recabar más detalles antes de llegar a una decisión final.

Carlos Sainz, Ferrari Foto de: Pirelli

Hay que tener en cuenta que Pirelli tiene que cumplir plazos para la aprobación de sus productos por parte de la FIA: el año pasado, la fecha límite para las construcciones era alrededor de mediados de septiembre, mientras que para los compuestos había más flexibilidad, pudiendo llegar hasta principios de diciembre.

Dadas las características de la pista de Paul Ricard, en la primera jornada explotada en la versión utilizada en las últimas ediciones del Gran Premio de Francia de 2018 a 2022, el trabajo sobre los compuestos se orientó principalmente hacia compuestos más blandos, con el objetivo de reducir el calentamiento de la goma, una de las cuestiones solicitadas por los pilotos. Al final del primer día, Sainz completó 138 vueltas (17 en la versión corta de la pista) para un total de 768 kilómetros recorridos.

Mientras que el martes se dedicó por completo a probar los neumáticos de seco, la segunda jornada resultó crucial para ensayar nuevas soluciones para los neumáticos de mojado. La elección de la pista francesa no fue casual, ya que se puede mojar artificialmente, aumentando o disminuyendo la cantidad de agua para evaluar más características de los neumáticos.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Ferrari

Al volante del SF-24, Charles Leclerc, flamante ganador del Gran Premio de Mónaco, rodó el miércoles en una versión de la pista de 3,523 kilómetros que estaba artificialmente mojada gracias al sistema de riego del circuito. Esto les permitió probar tanto los neumáticos de lluvia total, la gran prioridad de Pirelli, como los intermedios. En los últimos años, los pilotos se han quejado de que el compuesto pesado para mojado no rinde tan bien como el intermedio, por lo que Pirelli decidió continuar con su desarrollo a pesar de su escaso uso.

También gracias a esta prueba, el objetivo es encontrar un prototipo que ofrezca un mejor rendimiento y, al mismo tiempo, muestre un menor sobrecalentamiento y, en consecuencia, una menor degradación que ahora. En total, el monegasco completó 160 tandas con los dos compuestos de mojado, recorriendo 585 kilómetros.

"Han sido dos días de pruebas muy útiles, durante los cuales hemos podido continuar no sólo con el programa de desarrollo de los compuestos y las construcciones para los slicks sino también, finalmente, probar soluciones en los neumáticos de lluvia extrema e intermedios que no habíamos podido probar el invierno pasado", dijo Mario Isola, Director de Motorsport de Pirelli. Organizar pruebas en mojado no es tan fácil, porque el fabricante tiene que organizar una prueba especial en un circuito donde sea posible regar la pista, o esperar que llueva.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Ferrari

Pero incluso entonces es difícil hacer comparaciones directas entre los distintos prototipos, porque a veces el nivel de agua en la pista no es constante. Hay circuitos que tienen un sistema de riego artificial, como Fiorano, que, sin embargo, tiene pocas curvas de alta velocidad que sean exigentes con los neumáticos. Aunque Paul Ricard no es especialmente estricto con los neumáticos, puede proporcionar indicaciones útiles: "El sistema de riego del circuito permite mantener constante el nivel de agua en el asfalto para poder comparar los diferentes prototipos.

"Por supuesto, hay que tener en cuenta muchos factores que son imposibles de reproducir en las pruebas, como las condiciones meteorológicas, porque hoy en Paul Ricard hacía un sol espléndido. Además, la pista no es especialmente severa para los neumáticos, pero aun así hemos recogido muchos datos que ahora se analizarán para ver en qué dirección continuar el desarrollo", añadió Isola.

"Más adelante está el programa de pruebas de neumáticos de seco, para el que estamos a punto de definir la construcción y los compuestos para 2025. Han sido 1.350 kilómetros de pruebas muy fructíferas y me gustaría dar las gracias a Ferrari y a sus pilotos por el apoyo que nos han brindado."