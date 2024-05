Max Verstappen se vio incapaz de igualar el ritmo de Norris tras la reanudación con el coche de seguridad en la carrera del domingo en Miami, abriendo la puerta a su rival de McLaren para conseguir la primera victoria de su carrera.

El holandés había achacado su falta de ritmo a las dificultades de equilibrio que había experimentado durante todo el fin de semana y a que no se sentía cómodo con los neumáticos duros que había montado antes de la reanudación.

Pero el análisis posterior a la carrera del Red Bull de Verstappen había revelado que el campeón del mundo había sufrido daños en el suelo, probablemente como resultado de pasar por encima de los bordillos de la chicane y sacar el bolardo en la vuelta 22.

Watch: RESUMEN GP DE MIAMI F1 2024

En declaraciones posteriores, Christian Horner, director del equipo Red Bull, dijo: "No creo que hayamos tenido un gran equilibrio en todo el fin de semana. Obviamente, golpeó el bolardo alrededor de la vuelta 20 y eso ha hecho bastante daño a la parte inferior del coche, así que tendremos que ver exactamente cuál fue el efecto de eso.

"Es una cantidad razonable de la zona alrededor del suelo trasero izquierdo. Hay una cantidad razonable que falta y se puede ver que se flexiona terriblemente también, por lo que ciertamente no estaría ayudando".

Los comentarios de Horner parecían ir en contra de la reacción de Verstappen al bajarse del coche, cuando sugirió que sus problemas de ritmo se habían debido a la puesta a punto y los neumáticos y que sentía que no había habido daños.

"Nunca me sentí cómodo durante todo el fin de semana", dijo. "Creo que con el medio estaba bien, pero con el duro era un desastre.

"Quiero decir, poco agarre, un equilibrio muy complicado a baja velocidad. No podía apoyarme en la parte trasera mientras que a alta velocidad subviraba mucho. Así que cuando tienes estos dos problemas, no puedes equilibrarlo porque estás persiguiendo dos cosas diferentes. Así que sí, sólo conducía con el agarre que tenía y no era mucho".

Hablando sobre el incidente con el cono, dijo: "No me gustó, así que decidí quitarlo y probar también la durabilidad del alerón delantero. Así que se puede decir que fue un crash test. Sí, no hubo daños. El cono estaba fuera del camino para todos, así que fue básicamente una batalla campal después de eso".

Preguntado específicamente sobre las sugerencias de Horner de que su caída de ritmo se debía a los daños, Verstappen respondió: "No se sentía diferente, así que no lo sé. Tal vez ya estaba dañado. No lo sé. Golpeé esa cosa y luego mi ritmo era el mismo, así que realmente no sabía si había daños".

Red Bull explicó más tarde que los comentarios de Verstappen sobre los daños se habían producido antes de que hubiera visto el coche, siendo bastante obvio que había daños.

Horner había explicado que sus datos de carrera mostraban que Verstappen estaba muy por debajo en rendimiento en la curva 1, lo que habría explicado la ventaja que tenía Norris.

"Perdió dos décimas y media en la curva 1 en cada vuelta", dijo. "Si eso fue debido a los daños, cuando realmente ves las imágenes de lo que faltaba, no fue diseñado así".

Además, Verstappen dio una cita en el comunicado de prensa de Red Bull más tarde en la noche aclarando lo claro que era el daño.

"Cuando llevamos el coche de vuelta al garaje, también nos dimos cuenta de que el suelo estaba dañado y tenía un agujero en el que se podría haber levantado al golpear el cono", comentó.