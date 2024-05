La reacción de Horner ante el casi choque de Pérez a Verstappen en Miami

Sergio Pérez movió muy bien desde el cuarto cajón de la parrilla de salida este domingo en el Miami Autodrome, pero momentos después casi ocasiona un accidente múltiple al llegar a la primera curva.

El piloto mexicano tomó la línea interna tras una mala salida de parte de Charles Leclerc, quien arrancó segundo con su Ferrari, y entró pasado al momento de frenar, lo que lo lleva a casi impactar contra el Red Bull de su compañero de equipo, Max Verstappen, quien estaba al frente.

"Su salida fue optimista. Charles no tuvo una gran salida, creo que eso provocó que Checo tuviera que levantar por Charles y luego tuvo una ventana en la primera curva", dijo Horner al ser preguntado por el accionar de Pérez en el arranque de la carrera.

"Fue a por todas, obviamente frenó muy tarde y tuvo suerte de no tocar a Max en la primera curva y de no tocar al Ferrari al volver a la pista. Así que me alegré de que los coches sobrevivieran", agregó.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Por otro lado, Horner analizó la carrera de Verstappen, quien por primera vez en la temporada no pudo llevarse la victoria en una carrera en la que vio la bandera a cuadros, ya que su anterior derrota había sido en Australia, cuando abandonó por un problema en los frenos.

"No creo que haya tenido un gran equilibrio en todo el fin de semana. Obviamente, golpeó el bolardo alrededor de la vuelta 20 y eso ha dañado bastante el suelo del coche, así que tendremos que ver exactamente cuál fue el efecto. Pero tenía suficiente ritmo en ese momento, estaba dejando atrás a Oscar (Piastri) y a Lando (Norris) antes de sufrir esos daños".

"Obviamente, después entramos en boxes y el coche de seguridad salió en el mejor momento para Lando, le dio esencialmente una parada gratis y no fue genial para nosotros porque estábamos con neumáticos seis vueltas más viejos. A pesar de los daños, el segundo puesto era un resultado decente", analizó.

El director de Red Bull vio apropiado de todos modos congratular a Norris y a McLaren por su éxito, a la vez que valoró el fin de semana de su escudería.

"Tenemos que felicitar a Lando por su primera victoria. Siempre es un gran momento para cualquier piloto de F1 ganar su primera carrera, así que felicitaciones a él y a McLaren. Pero aún así conseguimos sumar la mayor cantidad de puntos en el campeonato de pilotos con la carrera sprint de ayer y también la mayor cantidad en la de constructores. Un fin de semana muy fuerte para el equipo", finalizó.