Con el fichaje de Carlos Sainz como compañero de Alex Albon, Williams confía en tener una de las alineaciones más fuertes de la Fórmula 1. ¿Cuál es la visión de Sainz y Albon?

Días antes de que se anunciara el acuerdo con Sainz, el jefe del equipo James Vowles compartió una conversación que él y el español tuvieron sobre el largo retraso del piloto de Ferrari en elegir finalmente un equipo para 2025.

"Esto es lo que me dijo, lo que en realidad resonó más: 'La razón por la que estoy haciendo esto es que cuando me comprometo, necesito comprometerme con todo mi corazón y mi alma, al 100% - y para hacer eso significa que no puedo tener ninguna duda'".

Sainz acabó rechazando las ofertas de los equipos de fábrica de Audi y Alpine por un proyecto aún mayor en Williams, que Vowles está reconstruyendo desde cero.

Entonces, ¿cuál es la visión que ha convencido a Sainz para comprometer la plenitud de su carrera con Williams, que sólo ha sumado cuatro puntos esta temporada?

"El hecho de que nos haya elegido por encima de todo lo demás es una decisión enorme y monumental", dijo Vowles. "Tenemos que ser francos. Alpine nos aventaja en puntos este año. También nos superaron el año pasado. Lo reconozco".

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"No está pensando en 2025, sino en qué podemos ofrecer en los próximos dos años y cuál es la dirección a seguir".

"Es monumental vencer a estas dos increíbles organizaciones [por el fichaje de Sainz], pero lo que Carlos ha reconocido de nosotros, y gran parte de ello no lo pueden ver porque es lo que estamos cambiando por dentro.

"Creo que eso es lo que le ha hecho ganar desde el principio, le dije desde un inicio 'esto es lo que va a pasar. Vamos a ir hacia atrás. He aquí por qué, he aquí en qué estamos invirtiendo. He aquí por qué me ilusiona este proyecto, y tú decides si quieres formar parte de él'.

"Sé que tendremos éxito en el futuro, y sé que nos va a costar a corto plazo, y confío en que la honradez y la transparencia hayan dado sus frutos".

Vowles ha centrado toda su atención en 2026, y Dorilton le ha dado el claro mandato de asegurarse de que el equipo esté en la posición más fuerte posible para entonces, eliminando las ideas a corto plazo que llevan a tomar atajos, que sólo se volverán en contra del equipo a largo plazo.

Ello ha supuesto una reconstrucción a fondo de los procesos del equipo, tras años de inversión insuficiente, y una enorme campaña de contratación que sigue en marcha para reforzar sus instalaciones de Grove, que también están recibiendo inversiones.

"Tenemos que reconocer también que la competencia es feroz este año, y que con sólo unos pocos puntos a nuestro nombre, eso no es un buen reflejo de dónde nos gustaría estar", explicó Vowles.

"Aunque suene extraño. No me preocupa. Porque lo he dicho desde el principio, todo lo que estamos haciendo es invertir en 2026 y más allá. Y mucho de lo que estamos haciendo ahora es realmente invisible bajo la superficie, pero está cambiando fundamentalmente la tecnología, la cultura y la gente de Williams".

Logan Sargeant, Williams FW46 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Recientemente, Williams anunció que había contratado hasta 2026 altos cargos procedentes de empresas como Red Bull, Mercedes, Ferrari y Alpine, y Vowles afirmó que había atraído a más de 250 personas desde que está al mando.

No sabía dónde poner el límite, porque si hubiera hecho el anuncio una semana más tarde, ya habrían sido 30".

"Hemos contratado a cerca de 250 personas en los últimos 17 meses. Se trata de contrataciones clave procedentes de otros equipos de F1 que tendrán un impacto directo desde el momento en que se incorporen.

"De las otras 26 contrataciones, creo que 11 son de aerodinámica, lo que supone unas 50 personas más o menos. Y cuando lo aumentas en otro nivel, eso te da una idea del crecimiento que tenemos como resultado.

"Cuando me incorporé al equipo, éramos unas 700 personas. La decoración del coche en Silverstone [en la que los nombres de todos los miembros de Williams formaban una Union Jack] tenía 1005 nombres.

"Eso es Williams hoy, y no es el final de nuestro viaje ni mucho menos. No lo haces por casualidad, lo haces porque la gente cree en lo que haces.

"La gente ve que Williams ya no está ahí sólo para maquillar los números".