Verstappen explicó lo sucedido con Leclerc en la arrancada en Las Vegas

La victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas no ha sido sencilla y ha tenido que reponerse a una sanción de cinco segundos y un contacto con el Mercedes de George Russell para llevarse un nuevo triunfo.

Durante la arrancada, Vestappen atacó por el interior de la primera curva a Charles Leclerc, ganador de la pole position. El holandés hizo una maniobra en la que parecía llevar al monegasco fuera del circuito, lo cual causó la molestia del piloto de Ferrari quien considera fue una maniobra fuera del reglamento.

Verstappen mantuvo el liderato tras el incidente y optó por no devolver la posición a Leclerc, lo que le supuso una penalización de cinco segundos, que cumplió durante su primera parada en boxes.

Al hablar sobre la arrancada, el holandés y piloto de Red Bull Racing dijo que la maniobra fue consecuencia de una falta de adherencia en la pista y no un ataque frontal sobre Leclerc.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra en Parc Ferme

"Ha sido difícil, he intenté ir por todo en la salida. Pienso que los dos frenamos bastante tarde y entonces me quedé sin agarre. Acabamos un poco abiertos, así que los comisarios me penalizaron por eso. Eso nos retrasó un poco”, expresó el holandés en la zona de entrevistas al finalizar la competencia.

Sobre el regreso tras la sanción y el contacto con Russell que lo sacó de los cinco primeros, Verstappen dijo: “Tuve que adelantar a bastantes coches y, por supuesto, salió de nuevo el Safety Car. Así que en ese momento ya estaban pasando muchas cosas en la carrera. Luego tuve que pasar a otros para entrar en batalla con Leclerc y Sergio Pérez”.

Verstappen señaló que una de las claves para conseguir reponerse fue “el DRS que aquí era muy potente. Incluso cuando te pones en cabeza, si el que va detrás se queda con el DRS, todavía tiene la oportunidad de volverte a atacar, lo que creo que ha creado una buena carrera aquí. Ha sido muy divertido", finalizó.