Verstappen: "Rodamos muy poco para conservar neumáticos"

Probablemente la mejor descripción que se le puede dar al primer día de entrenamientos libres es "atípico", ya que el Gran Premio de Hungría del viernes estuvo muy influenciado por la llegada de la lluvia en la FP1 y el nuevo formato experimental de neumáticos.

Con dos juegos menos disponibles para cada piloto, varios equipos optaron por limitar el número de vueltas durante las sesiones, con el fin de guardar los nuevos sets para el sábado y el domingo, cuando serán más útiles.

Un pensamiento compartido también -y sobre todo- por Red Bull Racing, que completó muy pocas vueltas en la segunda sesión de la tarde, limitando no sólo las simulaciones de vuelta en seco, sino también las de larga distancia.

Por ejemplo, Max Verstappen sólo completó nueve pasadas, todas con el compuesto blando, mientras que Sergio Pérez incluso logró añadir una tanda con el medio en los minutos finales. El holandés también se vio ralentizado por algunos problemas con la batería pero, en general, está claro que la intención era ahorrar todo lo posible en los juegos de neumáticos disponibles.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Por lo tanto, será crucial el trabajo de la tarde, que también resultará útil para entender si los datos recogidos en la pista sobre los cambios técnicos introducidos para este fin de semana, incluida una configuración de puertos del radiador revisada en gran medida, coinciden con los obtenidos en la fábrica.

"Es difícil hacer un juicio en este momento [sobre las nuevas actualizaciones], necesito ver los datos para entender si todo fue como esperábamos", comentó Verstappen al ser preguntado por sus sensaciones al término de la primera jornada en Hungría.

"Por nuestra parte, el coche no iba mal, un poco de subviraje. Creo que incluso en las tandas largas el coche parece competitivo. Es difícil decir algo sobre el rendimiento a una sola vuelta, pero en general el coche es bueno".

Sin embargo, el piloto de Hasselt se centró en el nuevo formato, que parece tener varios puntos débiles. Con dos juegos menos, Red Bull prefirió no correr, mientras que hay equipos como Mercedes que, en cambio, utilizaron el mismo juego de medias tanto para la FP1 como para toda la FP2.

"Hoy no hemos utilizado muchos juegos de neumáticos con este nuevo formato, en el que estás muy limitado en cuanto a los neumáticos que puedes utilizar. Hemos preferido no usarlos hoy para poder estar en mejores condiciones mañana. Es una pena, hay mucha gente en las gradas y no pueden ver mucho. Vamos a ver qué podemos hacer para mejorar, porque tenemos que conservar los neumáticos, lo que no me parece bien", añadió el vigente campeón del mundo.

Sergio Pérez, Red Bull Racing Foto de: Giorgio Piola

En el otro lado del garaje, no faltó trabajo en el descanso entre las dos sesiones. Pocos minutos después del inicio de la primera sesión de entrenamientos libres del viernes, Sergio Pérez perdió su coche tras tocar la hierba en la entrada, acabando contra el muro exterior de la curva cinco. Fue un contacto que obligó a los mecánicos de ambos lados del garaje a trabajar horas extras para volver a montar el coche y asegurar que el mexicano pudiera rodar a última hora de la tarde.

"Fue un error por mi parte, pero los chicos hicieron un trabajo fantástico reparando el coche para que pudiéramos rodar en la FP2. Ahora tenemos algunos datos que revisar", explicó Pérez en las entrevistas.

Al igual que su compañero de equipo, el mexicano también comentó los retos que han surgido con este formato, que implica el uso de los tres compuestos durante la calificación.

"Con este formato, en términos de los neumáticos que podemos usar será importante poder tener un buen equilibrio en todos los compuestos, porque en la calificación usaremos los tres. Hemos recogido algunos datos, también hemos podido probar el medio, ahora tenemos que revisar"

"Creo que tenemos todos los ingredientes para un buen fin de semana".

