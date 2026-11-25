Fórmula 1 Las Vegas GP

Fernando Alonso: “No podemos ser competitivos con la unidad de potencia que tenemos”

Alonso señala el déficit de motor de Aston Martin, pero insiste en que Honda se esfuerza por mejorar la situación

Benjamin Vinel

Publicado: 25 nov 2026, 9:47

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Fernando Alonso dice que Honda está "muy lejos" de sus rivales de Fórmula 1 y que, por lo tanto, Aston Martin "no puede ser competitivo" con el motor japonés, aunque expresó esperanza de cara al futuro.

Cuando la F1 pasó a unidades de potencia con un 47% de energía eléctrica, el nuevo tren motriz de Honda ha carecido tanto de potencia como de fiabilidad. La mejora ADUO introducida por el fabricante en el Gran Premio de Países Bajos mejoró su entrega de caballos a costa de la manejabilidad, que había sido un problema desde el inicio con lo que Alonso describió como "rebajes aleatorios".

Lance Stroll sufrió en Brasil su 13º abandono en carrera de la temporada por un problema en el ERS, con una situación tan delicada que Honda vio como alentador el casi doble final en Las Vegas —Alonso abandonó antes de la última vuelta—, pese a que los autos verdes solo estaban por delante del Cadillac de Valtteri Bottas al final de la carrera.

El trazado de alta velocidad no ayudó, ya que Honda sigue claramente por debajo en potencia, con el AMR26 33km/h más lento que el auto más rápido en clasificación, mientras que su déficit en recta fue de 27km/h en la carrera.

"En el lado del motor, estamos muy lejos y no podemos ser competitivos con la unidad de potencia que tenemos", admitió Alonso en el sitio web de Aston Martin.

"Hay algunos circuitos como Las Vegas donde estamos perdiendo más de dos segundos por vuelta solo en las rectas, y la fiabilidad no está donde tiene que estar. Nadie está contento con cómo van las cosas del lado de la unidad de potencia, pero sabemos que Honda está trabajando mucho para mejorar la situación.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Ver el trabajo y el compromiso que hay detrás de escena me da confianza para el año que viene".

En el lado del chasis, sin embargo, el progreso permitió que Alonso pudiera terminar noveno en el sinuoso trazado de Zandvoort y octavo en las condiciones de lluvia de Sepang, dos contextos en los que el déficit de potencia no tuvo tanto impacto.

"La mejora de chasis de Budapest debía aportar un determinado tiempo por vuelta, y aportó ese tiempo por vuelta", dijo Alonso. "Fuimos competitivos en Budapest y sumamos puntos en Zandvoort y Malasia.

"Nos hemos metido en el grupo de la zona media con solo una gran actualización del chasis esta temporada, así que eso me dio la confianza de que conocemos la dirección en la que vamos y la convicción de que es solo cuestión de tiempo hasta que tengamos un auto muy bueno".

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