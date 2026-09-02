Ferrari confirma que tendrá una nueva unidad de potencia mejorada en el GP de Italia de F1

Ferrari introducirá una segunda mejora en su unidad de potencia de Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia de este fin de semana, permitida por el sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora, conocido como ADUO por su sigla en inglés.

Este año, la F1 introdujo el sistema ADUO, que concede a los fabricantes oportunidades adicionales para mejorar sus motores si están rezagados en rendimiento, con resultados tomados cada cuarto de temporada.

Red Bull fue nombrado de forma polémica como el referente de la F1 y, como se considera que Ferrari está a más de un 4% de distancia en potencia, la marca italiana recibe dos tokens de mejora.

Después de haber introducido una primera especificación mejorada en Austria, Ferrari confirmó ahora que llevará su última versión del motor a su carrera de casa en Monza, tal como Motorsport.com había adelantado previamente. La Scuderia también llevará actualizaciones para su alerón trasero, adaptado a las características de baja carga aerodinámica del circuito.

"Estamos introduciendo una unidad de potencia actualizada como parte de las oportunidades de desarrollo disponibles bajo ADUO", dijo el jefe del equipo, Fred Vasseur.

"Representa un paso en la dirección correcta y, como sabemos, este año se trata en gran medida de ganancias marginales.

"Monza es un circuito exigente y la parrilla está extremadamente igualada. Nuestra prioridad será ejecutar cada aspecto del fin de semana lo mejor posible desde el viernes en adelante.

"Queremos extraer una motivación adicional de la pasión de nuestro público local y dar a nuestros tifosi un fin de semana sólido".

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Eric Le Galliot

Se entiende que la mejora añadirá 15bhp al motor Ferrari, y esto reducirá a la mitad el déficit respecto a la unidad de potencia de Mercedes, que se cree que es el paquete completo más fuerte a pesar de los resultados de ADUO.

Esto es algo que ha lastrado a Ferrari en 2026, considerando que su chasis está a la par, si no es mejor, que el del equipo Mercedes líder del campeonato, que aventaja a la Scuderia por 87 puntos.

Ferrari también está listo para correr con una decoración inspirada en Michael Schumacher este fin de semana para conmemorar los 30 años desde que el siete veces campeón del mundo debutó con el equipo con el que ganó cinco títulos.

"Monza es siempre un fin de semana muy especial para Ferrari", añadió Vasseur, cuyo equipo busca su primera victoria en el GP de Italia desde Charles Leclerc en 2024.

"Correr delante de nuestros tifosi da a todo el equipo una energía increíble y este año habrá una dimensión emocional adicional, ya que celebramos a Michael Schumacher y el legado que ha dejado en nuestra compañía.

"Su búsqueda incansable de mejora, atención al detalle y firme creencia en el trabajo en equipo son valores que siguen siendo clave para nosotros hoy".

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