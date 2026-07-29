Ferrari continúan las pruebas en banco para confirmar la fiabilidad del motor ADUO2

En la Dirección Deportiva son días de intenso trabajo: el parón veraniego para el Cavallino comienza a principios de la próxima semana, por lo que hay mucho ajetreo para preparar los dos próximos Grandes Premios que se celebrarán tras las merecidas vacaciones.

En el punto de mira están el Gran Premio de Holanda y el de Italia. Zandvoort es otro circuito en el que no hay rectas largas y en el que deberían destacar las cualidades de Ferrari. Nadie se atreve a hablar de la «roja» como favorita, porque ya hemos visto cómo acabaron las dos citas en las que se esperaba que la SF-26 se alzara con la victoria: un fracaso total. En Hungría, incluso, Charles Leclerc, cuarto, y Lewis Hamilton, quinto, ni siquiera lograron subir al podio.

En el feudo de Max Verstappen, la Scuderia incorporará algunas actualizaciones: no deberíamos volver a ver el alerón abatible con el «castillo», el elemento triple que se montó en el centro del perfil principal, donde los demás equipos tienen el actuador de la aerodinámica móvil. Ferrari pudo aprovechar esta solución, al igual que había hecho McLaren en el GP de Mónaco, única prueba en la que la FIA había prohibido el uso de alerones activos por temor a alcanzar velocidades máximas demasiado elevadas con el Modo de Recta

Según los rumores, habrá, por tanto, una adaptación del SF-26 a las características del circuito, mientras que la actividad es frenética de cara a la homologación del motor ADUO2, que debería estar listo a tiempo para su debut en el templo de la velocidad.

Aún se están llevando a cabo pruebas de resistencia en banco para garantizar que se alcance el objetivo de fiabilidad: el aumento del rendimiento no debe mermar en absoluto la vida útil del 067/6. Los ingenieros dirigidos por Enrico Gualtieri se juegan en Monza gran parte de la temporada: no es ningún secreto que la segunda actualización concedida por la FIA al motor turbo de seis cilindros tiene como objetivo reducir de forma significativa la diferencia de potencia con respecto al Mercedes M17 E Performance, manteniendo la misma vida útil que las unidades anteriores.

Hamilton y Leclerc, hasta ahora, han agotado tres motores, mientras que en Mercedes tanto Kimi Antonelli como George Russell ya han agotado las cuatro unidades permitidas por el reglamento para la temporada 2026. El Cavallino, por lo tanto, puede adoptar el motor ADUO2 sin incurrir en penalizaciones, mientras que la posible introducción del propulsor de la Estrella con el ADUO1 en Monza supondría la primera penalización para los dos pilotos de Brackley.

Por el momento, el ciclo de pruebas de la nueva unidad avanza según lo previsto y se espera completar todas las comprobaciones antes de la carrera italiana.

Ayer tampoco faltó la actividad en pista: en Fiorano, Rafael Camara realizó una sesión de TPC (pruebas con un coche anterior) para que el joven piloto brasileño se entrenara de cara a la prueba con Haas, en la que se enfrentará a Leonardo Fornaroli, el actual campeón de F2 que McLaren cedería al equipo estadounidense para 2027.