Ferrari y la derrota en Hungría que pesa: el potencial estaba ahí, pero faltó la ejecución

Tras lograr dos victorias que, sobre el papel, no parecían estar a su alcance, Ferrari ha dejado escapar una carrera que debería haber ganado. Ya había ocurrido en Mónaco, un circuito cuyas características técnicas parecían hechas a medida para el SF-26, y se ha repetido en el Hungaroring, apodado no por casualidad el "Mónaco sin muros".

Al comentar ayer la pole position conseguida el sábado por Lando Norris, Andrea Stella había hablado de "ejecución", un término que ya se ha incorporado de forma definitiva al léxico de la Fórmula 1 para describir todo el trabajo realizado por un equipo a lo largo de un fin de semana. Es el conjunto de factores que permite sacar el máximo partido al potencial del monoplaza: preparación de la configuración, rendimiento de los pilotos, estrategia, paradas en boxes y gestión de la carrera.

Y es precisamente en la ejecución donde Ferrari falló en Hungría. El potencial del SF-26 era el de un coche capaz de luchar por la victoria, pero el veredicto final fue decididamente más amargo: cuarto y quinto puesto, a pesar del abandono de Oscar Piastri. Las causas son diversas y tienen su origen ya en la sesión de clasificación del sábado. No obstante, seguían existiendo posibilidades reales de convertir la segunda posición de Charles Leclerc en la parrilla de salida en un resultado de peso, pero los metros recorridos entre el apagado del semáforo y la curva 4 representaron el primer y gravísimo giro negativo del domingo para Ferrari.

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El adelantamiento de Verstappen cambió el panorama

Los dos Ferrari se encontraron en cuarta y quinta posición, con Hamilton por delante de Leclerc (poco agresivo a la entrada de la curva 1) y ambos por detrás de Max Verstappen. En esa fase de la carrera quedó patente que los SF-26 tenían un ritmo superior al de los Red Bull: Hamilton, con neumáticos blandos, presionó constantemente a Verstappen sin encontrar, sin embargo, el hueco necesario para completar el adelantamiento.

Los estrategas de Ferrari adelantaron entonces la parada en boxes de Lewis, logrando el "undercut" sobre el campeón del mundo. Parecía la jugada acertada, pero Verstappen dio la vuelta a la situación de inmediato con un gran adelantamiento al Ferrari número 44. Fue en ese momento cuando quedó claro que el domingo de Ferrari tomaría un rumbo muy diferente al esperado. El adelantamiento de Verstappen tuvo un peso enorme, pero también puso de manifiesto otra limitación: con los neumáticos duros, el SF-26 no rendía al mismo nivel que sus rivales directos.

Para limitar los daños, quedaba la opción de volver a los neumáticos blandos en el último tramo, la misma decisión que tomó Red Bull con Verstappen. Sin embargo, el muro de Ferrari consideró demasiado elevado el riesgo de completar unas cuarenta vueltas con los neumáticos blandos, teniendo en cuenta que Hamilton ya había realizado su segunda parada en la vuelta 30 y Leclerc en la 37. Solo el coche de seguridad virtual, que entró a quince vueltas del final, permitió a los dos Ferrari volver a montar los neumáticos blandos . El cambio de ritmo, sobre todo en el caso de Leclerc, fue inmediatamente evidente.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"Hoy hemos pagado un alto precio por una salida poco brillante" —comentó Charles—, "pero al mismo tiempo tampoco hemos estado especialmente brillantes. El último tramo con los blandos ha sido bastante bueno, pero en general ha habido demasiados altibajos y creo que es precisamente en eso en lo que tenemos que trabajar. Se trata de encontrar la constancia adecuada con este coche, porque ha sido realmente muy, muy difícil, en algunas tandas para Lewis y en otras para mí. Y es un poco extraño lo inconexo que está todo".

Para Hamilton, el domingo fue aún más complicado. Para completar un panorama ya de por sí decepcionante, se sumó además la penalización por exceso de velocidad en el carril de boxes de apenas 0,1 km/h, una infracción no imputable al piloto pero que le costó una posición, haciéndole caer por detrás de Leclerc.

"Cuando el viernes eres claramente el equipo más rápido, esperas mucho más que un cuarto y un quinto puesto" —admitió Frédéric Vasseur—. "Hoy hemos cometido demasiados errores, empezando por la salida, luego la penalización, pero también el hecho de que cada vez que hicimos una parada en boxes nos metimos en el tráfico, perdiendo posiciones por dos o tres décimas. Todo salió mal. Sin embargo, sigo convencido de que nuestro ritmo era mejor que en Spa y Silverstone. Sabemos que cuando no estás en aire limpio, todo cambia. No puedo decir si habríamos ganado o no, pero si hubiéramos salido de la primera vuelta en una posición mejor, nuestra carrera habría sido muy diferente".

La salida fue la primera pieza de un efecto dominó que condenó a la Ferrari. El tiempo perdido detrás de Verstappen obligó al muro a adelantar las paradas, lo que eliminó de hecho la posibilidad de trazar una estrategia que incluyera los neumáticos blandos en la fase decisiva de la carrera. Pero los pilotos también tienen su parte de responsabilidad. En una Fórmula 1 en la que el nivel técnico está ya extremadamente equilibrado, cualquier detalle puede inclinar la balanza: una salida imperfecta, un adelantamiento sufrido cuando se podía haber evitado, una decisión estratégica impuesta por las circunstancias.

El parón veraniego ofrecerá el tiempo necesario para analizar todos los aspectos del fin de semana. Porque, si bien es cierto que Ferrari se marcha de Budapest con la certeza de contar con un monoplaza competitivo, también lo es que el Gran Premio de Hungría representa una de las oportunidades más importantes que se han dejado escapar a lo largo de la temporada. Y la sesión de análisis posterior será probablemente una de las más exhaustivas del año.