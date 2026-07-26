Antonelli admite que el objetivo en Hungría era limitar los daños en el campeonato
El líder del Mundial terminó tercero en el Gran Premio de Hungría tras salir desde la séptima posición de la parrilla. Una buena forma de limitar los daños y cerrar la primera mitad de la temporada con una buena ventaja sobre sus rivales directos por el título.
Andrea Kimi Antonelli se marcha del Hungaroring para irse de vacaciones y lo hace con una ventaja sobre sus rivales directos por el título mundial de pilotos que casi nadie habría podido imaginar.
El piloto de Mercedes, en un fin de semana más complicado que los diez primeros vividos desde marzo hasta ahora, ha conseguido, no obstante, llevarse a casa un podio muy importante a pesar de salir desde la séptima posición de la parrilla, como consecuencia de la penalización recibida ayer por no haber levantado lo suficiente el pie del acelerador bajo régimen de bandera amarilla única.
El podio de hoy no solo le ha ayudado a cerrar con buen pie la primera mitad de la temporada, sino que también le ha permitido aumentar su ventaja en la clasificación frente a sus rivales directos. Tanto Lewis Hamilton como George Russell terminaron el Gran Premio de Hungría por detrás de él.
El británico de Ferrari terminó quinto tras recibir una penalización de 5 segundos por exceso de velocidad en el pit lane tras realizar su última parada en boxes. El piloto de Mercedes, por su parte, se quedó en séptimo lugar tras una salida desastrosa y una remontada que, si bien le llevó a la zona de puntos, también le hizo perder otros frente al joven de 19 años de Bolonia.
Durante algunas vueltas de la carrera, Antonelli se planteó seriamente hacer una sola parada, aunque el Hungaroring es un circuito con un alto desgaste, sobre todo en el eje trasero. El ritmo era bueno, pero a 17 vueltas del final, junto con el equipo, decidió entrar en boxes para no correr riesgos.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images
"El equipo estaba preocupado por los neumáticos; había hecho una tanda muy larga y temíamos que pudiera producirse un fallo estructural. Yo también debo admitir que empezaba a ver las telas de los neumáticos, y aún quedaban 17 vueltas para el final y me sentía muy bien en ese momento. Pero debo decir que el tercer puesto ha sido un buen resultado, un gran trabajo de equipo, porque hoy hemos limitado los daños".
Mercedes, en la mayoría de los circuitos, sigue siendo la referencia técnica de la Fórmula 1. En Hungría, sin embargo, tuvo que limitar los daños, en parte debido también a un magnífico McLaren, que ha recuperado su nivel gracias a las actualizaciones en el fondo y en el alerón trasero que trajo precisamente a Budapest.
"Sobre todo, McLaren ha dado un paso adelante este fin de semana. Nos lo esperábamos, porque en un circuito como este, donde el desgaste es elevado y hay muchos deslizamientos, cuando tienes más agarre siempre ayuda. Pero estamos todos muy igualados".
"Este fin de semana nos ha costado un poco más de lo habitual, pero el equipo trabajará duro para mejorar el coche y volver más fuertes", concluyó el líder del Mundial.
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