Ferrari afronta una prueba de gestión con Hamilton y Leclerc dice analista de F1

El excomentarista de F1 TV Will Buxton ha cuestionado la capacidad de Ferrari para manejar la dinámica entre el siete veces campeón Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Durante un episodio del podcast Up To Speed tras el Gran Premio de los Países Bajos, Buxton comparó la indecisión del muro de boxes de Ferrari con las rápidas órdenes de equipo de Mercedes. Mientras que el equipo de Brackley orquestó sin problemas un intercambio de posiciones, Ferrari evitó dar órdenes de equipo, lo que provocó una serie de mensajes de radio frustrados de Hamilton.

Buxton sostuvo que el incidente fue una prueba para la gestión de Ferrari más que para los propios pilotos.

Leclerc lleva en Ferrari desde 2019 y está muy integrado en el equipo. Hamilton se unió al equipo de Maranello en 2025 tras una exitosa etapa de 12 años con Mercedes. Aunque el piloto de 41 años tardó un tiempo en adaptarse a su nuevo entorno, volvió a su mejor forma en 2026.

"¿Es esta la primera prueba real de Ferrari para la relación entre Charles y Lewis? Bueno, si no es una prueba de su relación, es una prueba de cómo la maneja el equipo, porque Charles es el niño de oro, ¿verdad? Siempre lo ha sido. Es Ferrari de pies a cabeza. Probablemente nunca vaya a correr en otro sitio. Es su lugar, y ha estado allí desde que era un niño", explicó Buxton.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Y luego tienes a Lewis, el GOAT, siete veces campeón. No puedes complacer a ambos, ¿verdad? En un equipo de F1, un piloto va a estar jodido, un piloto va a salir contento. Así es como funciona, especialmente en este tipo de escenarios. Y a veces tienes que aguantarte y darte cuenta de que vas a joder a uno.

"No puedes mantener contentos a ambos en absolutamente todas las eventualidades. No sucede. Lewis tiene experiencia en un equipo que ejecuta de inmediato en Mercedes, y quiere esa mentalidad ganadora de campeonatos del mundo en Ferrari, porque a menos que la tengas, nunca vas a ganar un título.

"Así que puedo ver la frustración de Lewis al decir: 'Chicos, estamos quedando como unos c***nes aquí. Esto es estúpido.' Porque tiene experiencia del otro lado de la moneda.

"¿Es un problema de Ferrari? ¿Es un problema Charles-Lewis? ¿Con qué rapidez tienen que cortarlo de raíz? ¿Tienen que simplemente averiguar qué están haciendo y ponerlo por escrito de verdad, o entender que el nivel de ejecución que tienen en este momento simplemente no es el de un equipo ganador de campeonatos?"

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