Ferrari revela cuándo presentará su coche de F1 para 2026

El jefe del equipo Ferrari de Fórmula 1, Fred Vasseur, reveló que la Scuderia presentará su nuevo coche de 2026 el 23 de enero, con un shakedown en su pista de pruebas de Fiorano.

Los lanzamientos de coches para la nueva era reglamentaria de 2026 comenzarán antes de lo habitual debido a las exigencias de una pretemporada de F1 muy cargada, con tres tests programados en Barcelona y Bahréin entre finales de enero y mediados de febrero.

El jefe de Ferrari, Vasseur, ha anunciado ahora que la escudería italiana presentará su monoplaza de 2026 en Fiorano el 23 de enero, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton dando los primeros kilómetros al nuevo coche durante un shakedown.

Vasseur ha fijado objetivos "agresivos" para desarrollar el coche de 2026 hasta lo más tarde posible, lo que implica retrasar el ensamblaje final hasta la víspera de su día de filmación en Fiorano.

"Esto será agresivo, sin duda, porque terminaremos el montaje del coche el día antes del lanzamiento", dijo Vasseur en la tradicional conferencia de prensa de fin de año de Ferrari en Maranello.

"El lanzamiento será el 23 de enero en Maranello. Eso significa que terminaremos el coche el día 22. Y esto es agresivo, pero todo el mundo hará lo mismo".

Cuando se le preguntó cómo se llamará el primer coche de Ferrari de la nueva era reglamentaria, Vasseur se mostró hermético: "Eso será parte del lanzamiento y lo descubrirán un poco más adelante. No quiero arruinarle la sorpresa a nadie ni estropearlo todo".

Al ampliar sobre la estrategia de pretemporada de Ferrari, Vasseur explicó que el foco del equipo será acumular la mayor cantidad posible de kilómetros en las pruebas de Barcelona a finales de enero, dejando las cuestiones de rendimiento para más adelante, en Bahréin.

"Creo que todo el mundo lo hará", explicó. "En esta situación, lo más importante es sumar kilómetros. No es buscar rendimiento. Es sumar kilómetros para validar la elección técnica del coche en términos de fiabilidad. Y después buscar el rendimiento. Eso significa que creo que todo el mundo llegará a Barcelona con, no un coche mula, pero digamos una especificación A.

"Ya no estamos acostumbrados a tener nueve días de test. En las últimas cuatro o cinco temporadas hicimos tres. Es una ventaja, pero también es un programa completamente diferente. Eso significa que el primer objetivo en este tipo de temporada es asegurar la fiabilidad.

"En las primeras carreras [del anterior cambio de unidades de potencia en 2014] hubo un porcentaje enorme de abandonos. Eso significa que el primer enfoque en Barcelona será sumar kilómetros con el coche, entender su fiabilidad, dónde tenemos que mejorar y ante qué debemos reaccionar. Porque si entiendes algo en Bahréin, en el segundo test, no tendrás tiempo de reaccionar de cara a Australia".