Ferrari: algunos problemas del coche se arreglarán hasta 2023

Ferrari ha recorrido gran parte de la primera mitad de la temporada 2022 de Fórmula 1 con demasiadas preocupaciones. El F1-75 ha demostrado ser el coche con mejor rendimiento durante grandes tramos, pero también ha sufrido problemas de fiabilidad que han echado por tierra con demasiada frecuencia los planes del equipo de Maranello y les han hecho perder victorias que parecían muy cercanas.

Varias veces Charles Leclerc y Carlos Sainz han tenido que masticar amargura. Los problemas, especialmente centrados en las unidades de potencia les han impedido obtener victorias y puntos que habrían mantenido a Ferrari en la lucha por ambos títulos en la actualidad.

Al llegar el descanso estival, Mattia Binotto hizo un balance precisamente sobre la fiabilidad del monoplaza. Como había dicho antes, las intervenciones para hacer más sólida la unidad de potencia de Maranello no se podrán hacer en días o semanas, sino que requerirán más tiempo.

Después de Hungría, el director de la escudería Ferrari reveló que algunos cambios no se podrían hacer durante la temporada, sino que se harían con vistas a 2023. Sin embargo, durante la presente campaña, el equipo intentará solucionar los problemas durante las carreras que quedan hasta el final del actual campeonato.

"En cuanto a la fiabilidad, estamos trabajando en ella, también la estamos gestionando durante los fines de semana de los grandes premios. Estamos trabajando en ello y tratando de solucionarlo definitivamente para la próxima", admitió Binotto durante la sesión informativa posterior a la carrera de Hungría ante algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com.

"Hay ciertos cambios que tardan días y semanas en realizarse. Así que definitivamente se solucionarán el año que viene, pero eso no significa que no se solucionen ya esta temporada'.

Además de la fiabilidad, Binotto también se refirió a problemas que requieren una rápida respuesta desde el punto de vista normativo y político. Hablamos de la directiva de la FIA destinada a reducir el porpoising -por cuestiones de seguridad- y a evitar los cuellos de botella, uno de los temas técnicos bajo el ojo de la tormenta en las últimas semanas.

A partir del Gran Premio de Bélgica está previsto introducir una métrica de oscilación aerodinámica (AOM) que los equipos no podrán superar. Además, para garantizar que el AOM se aplique por igual a todos los competidores, la FIA también está introduciendo medidas que prohibirán los trucos por los que algunos equipos flexionan sus fondos y tablas para mejorar el rendimiento.

El director de la escudería Ferrari continuó en su línea, destacando también lo perjudicial que son los retrasos en ciertas opciones de reglamento de cara a la próxima temporada. Los conceptos de los monoplazas del próximo año ya se han plasmado sobre el papel y ahora es demasiado tarde -y demasiado caro- para tomar medidas, teniendo en cuenta además la presencia del tope presupuestario que tiene la función de restringir el gasto de los equipos.

"Sobre la directiva de Spa, se ha difundido, existe y se aplicará en Spa. Es algo seguro. En cuanto a la normativa para el año que viene, nos estamos alargando demasiado, me parece que es demasiado tarde. No se pueden hacer cambios tan significativos tan tarde, teniendo en cuenta además que tenemos cuotas de horas de túnel de viento y también está el tope presupuestario que nos limita."

"A estas alturas, los conceptos de los coches están fijados. Ir a cambiarlos ahora no tiene sentido porque es un problema inexistente. Incluso en Hungría nadie hablaba de rebotes y lamento que estemos retrasándonos por una cuestión que no existe. Estamos hablando de nada y alargándolo. No creo que se cambie nada. Si no, sería una locura", concluyó Binotto.

