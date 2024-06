Vasseur: "Esperábamos más, pero será diferente en la carrera"

Ferrari terminó decepcionado del sábado en Montreal con una sexta fila con ambos coches dejando una sensación de amargura, sobre todo después de un viernes en el que la sensación dentro del equipo era muy diferente.

Los propios pilotos habían hablado de un coche competitivo en todas las condiciones, tanto en seco como en mojado, pero en el momento de la verdad, el de la clasificación, algo no funcionó.

Vasseur no ocultó su decepción por una sesión de clasificación que no dio los resultados que esperaba, no sólo en cuanto a posiciones, sino también en cuanto a ritmo, porque está claro que con dos coches fuera en la Q2 no puede ser sólo un problema de timing o de gestión de la clasificación.

La decisión de empezar la segunda manga con el juego nuevo, a diferencia de otros rivales, no dio sus frutos, ya que obligó a Ferrari a utilizar un neumático usado en la parte final de la Q2, cuando la pista estaba en mejores condiciones al mejorar el asfalto. Sin embargo, según el director del equipo italiano, no es sólo una cuestión del nuevo neumático, sino de la gestión de los neumáticos en general.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"No ha sido el resultado que esperábamos. Hemos sufrido mucho con los neumáticos. Ciertamente no fuimos los únicos, pero eso no es un consuelo. Russell, por ejemplo, hizo la pole con neumáticos usados y al final no pudimos juntarlo todo. Concentrémonos en mañana (por hoy), el viernes el ritmo de carrera fue bueno, tanto con neumáticos de seco como de mojado", explicó Vasseur a los micrófonos de Sky.

Evidentemente, el número de neumáticos blandos es limitado y uno de los disponibles sólo se puede utilizar para la Q3. Por eso Ferrari no montó un neumático nuevo al final de la Q2. A diferencia de otros rivales, que habían optado por mantener el juego nuevo para los minutos finales con una pista potencialmente mejor, los de Maranello temieron en cambio el riesgo de lluvia, montando los neumáticos frescos al comienzo de la tanda.

"No lo cambiamos porque había que usar el último para la Q3, todos estábamos en la misma situación, por lo que ha pasado esta mañana. Todo el mundo tenía un juego nuevo en la Q2, excepto Mercedes (que había guardado un juego extra de blandos el viernes), algunos decidieron montar un juego nuevo al principio, otros al final. Pero no tuvimos la posibilidad de usar ese segundo juego".

Los mecánicos de Ferrari realizan una parada en boxes a Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Patrick Vinet / Motorsport Images

Vasseur hizo hincapié en que las dificultades encontradas por Ferrari tenían más que ver con una cuestión de gestión de los neumáticos, especialmente con el calentamiento de los mismos, aunque no ayudó que en los minutos finales la gestión no funcionara tan bien como se esperaba.

Por ejemplo, Leclerc dio dos vueltas rápidas consecutivas, lo que claramente tuvo un efecto negativo en el neumático, que no pudo refrescarse antes de hacer su último intento en el momento en que la pista debería haber estado en las mejores condiciones.

Las dificultades para encender los neumáticos no son nada nuevo para Ferrari esta temporada y el sábado, en un circuito que no tiene tantas curvas de alta velocidad para poner energía en los neumáticos, el equipo de Maranello pagó el precio.

Vasseur cree que hay algunos factores específicos, como la gestión de la presión, pero siempre es una combinación de varios factores: "Siempre es una combinación del compuesto, el asfalto, la temperatura de la pista y la puesta a punto del coche. Hoy, sin embargo, no estuvimos en el lugar correcto en el momento adecuado, debido a la presión de los neumáticos y la puesta a punto, tenemos que entender esto mejor para la próxima clasificación. La carrera será otra historia, porque ahí es donde se hace la larga distancia".

"Ayer en mojado tuvimos un buen ritmo durante toda la vuelta y es otra historia, seguro, mucho está relacionado con la presión de los neumáticos y cosas así. Sin embargo, en la simulación de carrera, ayer íbamos bien tanto con los neumáticos de seco como con los de mojado, así que creo que mañana será otra historia. Nos ha costado mucho calentar los neumáticos para la vuelta rápida. Tenemos que mejorar en este aspecto para las próximas carreras", añadió el director del equipo.