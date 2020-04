FIA podría evitar que Ferrari bloquee nueva reducción a tope de gasto

En medio de las crecientes tensiones entre Ferrari y los equipos rivales sobre la escala de una reducción en el límite presupuestario, la FIA ha entrado en el debate al dejar en claro que ahora, bajo ciertas circunstancias, podría aceptar la aprobación de la mayoría para modificar las reglas.

Hasta ahora, los términos del Código Deportivo Internacional de F1 significaban que cualquier cambio para 2021 hecho a esta altura requería el apoyo unánime de todos los equipos.

Sin embargo, a la luz del impacto de la pandemia del coronavirus y los crecientes temores sobre el impacto financiero en las escuderías, la FIA se ha dado el poder de intervenir y hacer cambios con el apoyo mayoritario, si considera que tales ajustes 'salvaguardan' el campeonato.

Una nueva cláusula actualizada en el Código Deportivo con respecto a los cambios de reglas establece: "En circunstancias excepcionales, y si la FIA considera que el cambio en cuestión es esencial para salvaguardar el Campeonato, copa, trofeo, desafío o serie en cuestión, el acuerdo de la mayoría de los competidores debidamente inscritos será suficiente".

Ferrari ha dejado en claro que está en contra de reducir el límite del presupuesto por debajo de $145 millones de dólares, porque no quiere despedir personal ni transferirlos a otras series de carreras.

Sin embargo, su posición ha sido atacada por McLaren, que teme que si no se toman medidas rápidas para reducir el límite presupuestario a tan solo $ 100 millones, se estará poniendo en riesgo el futuro de varios equipos.

Hablando sobre este tema el jueves por la noche, el CEO de McLaren, Zak Brown, dijo que esperaba que la FIA se pusiera de pie y no permitiera que que Ferrari bloqueara el cambio por el cual la mayoría de los equipos están presionando.

"En última instancia, es algo para que la FIA y la Fórmula Uno respalden, pero no creo que puedan frenarlo si hay suficiente alineación y veto, si lo desea, sobre lo que se está proponiendo", dijo.

Brown acusó a Ferrari de estar "en negación" sobre la necesidad de que el deporte tome medidas rápidas para asegurar su futuro.

La clave ahora será si la FIA considera o no que la situación actual es "excepcional" y si decide que no reducir el límite presupuestario para salvaguardar a los equipos arriesgaría el futuro de F1.

Esto último fue algo que Brown sintió que estaba en juego, mientras hablaba en respuesta a los comentarios hechos por el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto.

"Estamos en una situación en la que si la Fórmula 1 sigue sus viejos hábitos, todos corremos un riesgo extremo para el futuro de la F1", explicó. "Y creo que si pensamos con anticipación y nos adaptamos a los tiempos, no solo podemos sobrevivir a lo que está sucediendo en este momento, sino que, en últimas, creo que el deporte puede prosperar y que todos ganemos".

"Estoy a favor de un buen debate saludable. Pero creo que los comentarios que se me presentan no tienen sentido, se contradicen y no reflejan con precisión lo que pienso que es la realidad".

¿Cuánto debería en principio pagar cada equipo para ser parte de la F1 2020?

Galería Lista Mercedes 1 / 10 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Pago 2019: $4.838.348

Pago 2020: $5.490.812 Ferrari 2 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pago 2019: $3.663.222

Pago 2020: $3.360.261 Red Bull 3 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pago 2019: $2.833.454

Pago 2020: $2.876.280 Renault 4 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pago 2019: $1.212.131

Pago 2020: $1.062.742 Haas 5 / 10 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Pago 2019: $1.053.820

Pago 2020: $712.273 McLaren 6 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pago 2019: $884.591

Pago 2020: $1.363.144 Racing Point 7 / 10 Pago 2019: $830.001

Pago 2020: $962.608 Alfa Romeo 8 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pago 2019: $808.165

Pago 2020: $873.600 Toro Rosso 9 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pago 2019: $726.280

Pago 2020: $1.029.364 Williams 10 / 10 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Pago 2019: $584.346

Pago 2020: $562.07

(Pasa las fotos a continuación para conocer las cifras. Haz clic en Pantalla Completa en caso que no te aparezcan)