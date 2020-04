McLaren arremete contra Ferrari por el tope de gastos

Ferrari ha dejado claro que está en contra de un plan para reducir el tope de costos de la F1 muy por debajo del nivel de 145 millones de dólares, mientras que algunos equipos como McLaren quieren que se reduzca a 100 millones de dólares.

Mattia Binotto, jefe del equipo italiano, dijo al periódico The Guardian el jueves que estaba en contra de tal recorte porque no quería deshacerse del personal o tener que desplegarlo en otras actividades en el deporte motor. También sugirió que si los equipos más pequeños tuvieran problemas para poder competir, entonces Ferrari estaría feliz de ofrecer coches clientes.

Pero a Brown quedó poco impresionado con la postura de Ferrari en un tema en el que cree que el futuro de la F1 podría estar en riesgo si no logra controlar la reducción de los presupuestos.

"Estamos en una situación en la que si la Fórmula 1 sigue sus viejos hábitos, todos estamos en riesgo extremo para el futuro de la F1", dijo Brown a un grupo selecto de medios, entre los que estuvo Motorsport.com, durante una conferencia telefónica a raíz de los comentarios de Binotto.

"Y creo que si pensamos en el futuro y nos adaptamos a los tiempos, no sólo podemos sobrevivir a lo que está pasando ahora, sino que en última instancia creo que el deporte puede prosperar y todos ganamos. Estoy a favor de un debate saludable. Pero creo que los comentarios que veo no cuadran, se contradicen y no reflejan con exactitud lo que creo que es la realidad".

Brown cree que es una tontería sugerir que la F1 perderá su lugar como la cúspide del deporte motor si se reduce el tope del presupuesto a 125 millones de dólares, y le molestan las sugerencias de que los equipos no sólo están ahí para obtener ganancias.

"Desafortunadamente, no hay muchos equipos, si es que hay alguno, que obtengan ganancias", dijo. "No creo que la gente involucrada en la Fórmula 1 esté involucrada para obtener beneficios: Creo que están ahí para impulsar el valor de la franquicia".

"Cada equipo tiene una razón diferente para estar en la F1. Y muchas de ellas son para dar valor a otros negocios, ya sea en el negocio de las bebidas o en el de los autos de calle".

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 and Sebastian Vettel, Ferrari SF90 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

En negación

Brown dice que también se ha quedado sin palabras ante las sugerencias de Binotto de que la F1 debería tomarse su tiempo para decidir sobre las medidas de reducción de costos. Asegura que tal postura no tiene sentido en un momento en que los gobiernos se apresuran a tomar medidas de emergencia para salvar las economías del mundo.

"Casi no entiendo lo que dices a eso", dijo. "Creo que todos reconocemos que en los tiempos modernos estamos pasando por la mayor crisis que el mundo ha visto. Hay países que se han cerrado. Tienes la industria cerrada, y no tener prisa por abordar lo que está pasando, creo que es un error crítico. Es vivir en la negación".

"Creo que se encontrará que casi todos los presidentes, primeros ministros y CEO del mundo tienen prisa por abordar este tema de frente".

Brown también piensa que la idea de que la F1 acepte autos cliente es algo que pertenece a los años '70 en lugar del deporte moderno que es hoy.

"La última vez que hubo coches cliente, creo, fue en los años '70. Así que, para la Fórmula 1, que se trata de ser un constructor, no veo cómo esa solución potencial es consistente con otros comentarios de que el ADN de la F1 es un campeonato de constructores y la evolución de la tecnología: eso se siente como una solución de los años '70".

Brown dice que la mayoría de los otros equipos apoyan la postura de su equipo de que el tope presupuestario debe ser reducido más, y tiene fe en que los responsables de la categoría actuarán en nombre de lo que la mayoría de los equipos quieren, en lugar de ceder a la postura de Ferrari.

"En última instancia, eso es algo que la FIA y la F1 deben apoyar, pero no creo que puedan contenerse si hay suficiente alineación y veto, si quieres, sobre lo que se propone".

