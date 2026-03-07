La FIA da marcha atrás al cambio del modo recta en Australia tras presión de los equipos

La FIA ahora se abstendrá de eliminar el modo recta entre las curvas 8 y 9 en el Gran Premio de Australia en Melbourne tras la presión de los equipos.

Para 2026, la F1 ha introducido aerodinámica activa, con los coches bajando tanto el alerón delantero como el trasero en rectas predeterminadas. Esa medida está destinada a ayudar a aliviar las drásticas exigencias de recuperación de energía de las nuevas unidades de potencia, que dependen mucho más del uso óptimo de la batería.

El fin de semana inaugural en Albert Park contaba con cinco de esas zonas, incluida la sección sinuosa posterior a la curva 8, que conduce a la combinación de alta velocidad de las curvas 9 y 10.

Algunos pilotos comentaron en la reunión de pilotos del viernes por la noche que la carga aerodinámica de sus coches cuando se activa el modo recta es tan baja que corren el riesgo de perder el control a través de la aproximación en curva a la curva 9, especialmente en tráfico.

Después de analizar los datos durante la noche, la FIA decidió de forma unilateral eliminar completamente la zona de cara a la actividad del sábado, comenzando con la tercera sesión de entrenamientos libres.

Pero tras una fuerte presión de ciertos equipos después de que se anunciara la decisión, Motorsport.com ha sabido que la FIA ahora ha dado marcha atrás a esa decisión, al menos por el momento. El circuito se mantendrá tal como estaba para la Práctica 3, incluida la cuarta zona de modo recta, tras lo cual se llevará a cabo un análisis adicional antes de la clasificación.

La FIA ha confirmado desde entonces el cambio de decisión en un comunicado.

"Tras los comentarios recibidos en la última hora por parte de los equipos y los pilotos, y el análisis adicional aportado por los equipos, se rescinde la decisión de eliminar la zona #4 de modo recta en Albert Park.

"Para evitar cualquier duda, esta modificación entra en vigor de inmediato y la zona 4 de activación del modo recta se utilizará en los Libres 3. Se llevará a cabo una evaluación adicional durante y después de los Libres 3".

Al explicar la decisión inicial de realizar el cambio, el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, dijo: "En la mayoría de los circuitos estas [zonas] son bastante sencillas, están en áreas genuinamente rectas del circuito.

"En tres o cuatro circuitos del año, uno de los cuales es Melbourne lamentablemente, también incluyen algunas zonas que son bastante curvas, como sucede con la cuarta zona de modo recta aquí en Melbourne entre las curvas 8 y 9. Así que ayer tuvimos una reunión con los pilotos y algunos expresaron su preocupación de que la carga aerodinámica en esa zona era un poco demasiado baja, especialmente si estaban luchando por posición con otros coches, y sentían que podían correr el riesgo de perder el control del coche en esas condiciones.

"Como, por supuesto, la seguridad es lo primero para nosotros, decidimos tras algunos análisis optar por el lado de la precaución y eliminar la cuarta zona de modo recta aquí en Melbourne, comenzando desde los Libres 3 y por supuesto para la clasificación y la carrera".

La razón por la que esta situación ha surgido ahora es porque los 11 diseños de coches diferentes pierden cantidades distintas de carga aerodinámica y resistencia una vez que se abren los alerones, y la FIA solo ha aprendido ahora —después de las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes— que algunos coches estaban al límite de carga aerodinámica en la cuarta zona de modo recta de Melbourne. Pero como la FIA consideró que el asunto era un problema de seguridad, decidió en la práctica cambiar el circuito de la noche a la mañana de forma unilateral.

"Por primera vez estamos obteniendo un conocimiento detallado de la magnitud de la reducción de carga aerodinámica que algunos equipos están experimentando cuando se activa el modo recta, así que esta es información nueva para nosotros y para algunos coches se trata de una reducción de carga bastante grande, más de lo que quizá habíamos previsto", dijo Tombazis. "Este efecto no es el mismo para todos los coches, pero no podíamos simplemente actuar sobre unos pocos coches y decir: ‘Bueno, ustedes tienen que cambiar su puesta a punto’ y no los otros, porque no tendríamos un criterio lo suficientemente sólido y además el aviso es con muy poco tiempo, así que por eso sentimos que tenía que ser una acción para todos los coches y no solo para algunos".

A los equipos se les informó recién el sábado por la mañana, aproximadamente dos horas y media antes de los Libres 3, que el organismo rector había cambiado en la práctica el circuito. Además, la larga sección a fondo entre las curvas 8 y 9 es crucial para la recuperación de energía, por lo que obligará a los equipos de ingeniería a replantear su estrategia energética y la puesta a punto general del coche.

Cuando se le preguntó si esperaba alguna reacción negativa de los equipos, que efectivamente llegó, Tombazis reconoció que su teléfono había estado "vibrando" durante toda su atención a los medios y admitió que el cambio penalizaba a los equipos que habían hecho bien su trabajo.

"Algunos equipos pueden argumentar que penaliza a quienes tuvieron en cuenta ese factor, y eso es cierto", dijo. "Pero, como digo, actuamos sobre esto basándonos en la seguridad, así que no podíamos ir y decir: ‘Bueno, tu coche está perdiendo demasiado y necesitas hacer un cambio, y tu coche está bien’. No sentimos que tuviéramos un criterio lo suficientemente bueno para hacer eso".

Tombazis dijo que el mismo problema se presentará en otros tres circuitos del calendario 2026, pero que con más tiempo para prepararse la FIA podría elaborar un plan más sólido para regular los niveles mínimos de carga aerodinámica cuando se active el modo recta. También podría decidir acortar los modos recta para reducir la diferencia de carga aerodinámica y velocidad entre los dos modos.