FIA revisará la repartición de puntos en F1 tras el caos de Suzuka

La fuerte lluvia provocó un largo retraso con bandera roja en el Gran Premio de Japón de hace dos semanas, lo que significó que la carrera sólo pudo completar 28 de sus 53 vueltas previstas antes de que expirara el límite de tiempo de tres horas.

A pesar de que apenas se superó el 50% de la distancia de la carrera, se otorgaron todos los puntos debido a la redacción del reglamento que decía que la reducción de puntos sólo se aplicaba a las carreras que no se podían reiniciar.

Esto significó que Max Verstappen consiguió su segundo título mundial de F1 después de que se aplicara una penalización posterior a la carrera a Charles Leclerc, aunque el piloto de Red Bull estaba visiblemente inseguro de haber ganado el campeonato a lo largo de los procedimientos del parc ferme.

Como parte de su revisión de los eventos en Suzuka, incluyendo el incidente que vio a los pilotos pasar rápidamente una grúa en la pista después de sus preocupaciones de seguridad, la FIA dijo que estaría revisando las reglas respecto a los puntos reducidos.

"En el Gran Premio de Japón, el artículo 6.5 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1, que cubre el límite de tiempo de la carrera y la distribución de puntos, se aplicó correctamente", dijo la FIA en un comunicado.

"Sin embargo, la redacción del Reglamento se revisará con el fin de aportar más claridad durante la próxima revisión del Reglamento Deportivo".

La FIA ajustó las normas relativas a la reducción de puntos a raíz del Gran Premio de Bélgica del año pasado, en el que se otorgó la mitad de los puntos a pesar de que los coches sólo completaron dos vueltas detrás del coche de seguridad.

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, the rest of the field for the restart

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images