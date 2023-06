Fisichella recuerda lo que sufrió en su paso por Ferrari F1

Ferrari empezó la temporada 2009 de Fórmula 1 con Kimi Raikkonen y Felipe Massa como pilotos, pero el brasileño no pudo completar el año debido a las heridas sufridas en su famoso accidente en el GP de Hungría, en el que fue golpeado en la cabeza por un muelle que inesperadamente salió despedido del Brawn de Rubens Barrichello.

En un principio, el equipo de Maranello sustituyó a Massa por Luca Badoer, que llevaba muchos años vinculado al equipo italiano como piloto de pruebas y reserva, pero su rendimiento no fue el esperado y fue sustituido tras el Gran Premio de Bélgica por un piloto con más experiencia.

Ese piloto fue Giancarlo Fisichella. El italiano empezó su andadura en la Fórmula 1 con la escudería Minardi en el año 1996 y luego pasó por Jordan, Benetton, Sauber, Renault y Force India. Con este último equipo, brilló durante el fin de semana de Spa-Francorchamps de 2009, donde logró la pole con el VJM02 y terminó segundo en la carrera un día después, por detrás de Raikkonen.

Giancarlo Fisichella, Ferrari F60 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Su impresionante actuación no pasó desapercibida por la dirección deportiva de Maranello e inmediatamente le hicieron una oferta para terminar el resto de 2009 como piloto de Ferrari.

"Se pusieron en contacto conmigo poco después de la carrera. Mi mánager me dijo: 'Giancarlo, hay una posibilidad. Prepárate, piénsalo, hay una oportunidad de ir a Ferrari para las próximas cinco carreras'", explicó Fisichella al podcast Beyond The Grid.

"Por supuesto, tenemos que hablar con Force India, Vijay Mallya y Ferrari, pero hay una posibilidad". Dos días después, un martes, me llamó y me dijo: 'Giancarlo, mañana nos espera Domenicali en Maranello'. Fui, hablé con Stefano y con Vijay. Tuvo la amabilidad de dejarme ir a Ferrari".

El Ferrari F60 de 2009 tenía algunas cosas que el VJM02 no tenía. Force India no utilizaba el sistema KERS, en el que el calor de los frenos se almacenaba como energía y podía convertirse en potencia extra, ni el sistema por el que los pilotos podían ajustar la posición del alerón delantero mientras estaban al volante del monoplaza.

"Fue una decisión difícil. El Force India era competitivo en aquel momento y sabía que con Ferrari, también tenía que rendir inmediatamente. No hubo ninguna oportunidad de hacer pruebas durante esa temporada. El sistema KERS, la posición ajustable del alerón delantero, todo era nuevo".

"En alguna parte, interiormente, sabía que me estaba equivocando al ir a Ferrari, pero era mi sueño desde que era pequeño y estaba hacia el final de mi carrera en la F1. Dije que sí rápidamente, no podía decirle que no a Ferrari", reconoció Fisichella.

Para preparar su desembarco en Ferrari, Fisichella tuvo la oportunidad de completar un test de 100 kilómetros, es decir, prácticamente nada. Tras esa 'miniprueba', inmediatamente llegó el momento de debutar en el Gran Premio de Italia, en Monza.

"La conducción era muy diferente. Había que reducir de marcha más tarde. Mi estilo de conducción era completamente diferente. Normalmente yo reducía inmediatamente al frenar. Y en cada curva, mi ingeniero me decía qué hacer con el KERS, con el alerón delantero, con el eje de transmisión...".

"Además, el coche no era lo suficiente rápido, aunque Kimi ganara en Spa. Fue un final de curso muy difícil. Pero, como he dicho, era mi sueño desde hacía mucho tiempo. Sigo siendo uno de los pilotos que ha formado parte de Ferrari y a día de hoy estoy contento con mi elección", concluyó.

Fisichella disputó con Ferrari las carreras de Italia, Singapur, Japón, Brasil y Abu Dhabi y su mejor resultado fue un noveno puesto en Monza. Tras esa temporada, abandonó la máxima categoría del automovilismo y se pasó a las carreras de resistencia.

Giancarlo Fisichella celebra el segundo lugar logrado con Force India en Spa 2009, antes de cambiar a Ferrari. Photo by: Andre Vor / Sutton Images