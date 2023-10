Fittipaldi quiere seguir como reserva de Haas mientras corre en IndyCar

Fittipaldi dará prioridad a su programa de RLL el próximo año, pero todavía tiene la posibilidad de mantener sus vínculos con Haas, para quien compitió en las dos últimas carreras de la temporada 2020 como sustituto del lesionado Romain Grosjean.

Con la temporada de IndyCar terminando el 15 de septiembre, estará potencialmente libre para las últimas siete carreras del calendario de F1, mientras que también tendrá algunos fines de semana libres a principios de año.

Con 24 eventos en el calendario de F1 del próximo año, muchos equipos están dividiendo el papel de los pilotos de reserva, con Haas ahora potencialmente teniendo la opción de contar también con Oliver Bearman, piloto junior de Ferrari.

"Tenemos que resolver eso", dijo el jefe del equipo, Guenther Steiner, cuando se le preguntó por Fittipaldi. "Estuve hablando con Fred (Vasseur) sobre lo que están haciendo con los pilotos de reserva para el año que viene, pero no hemos llegado a ninguna conclusión".

"No creo que lo perdamos del todo. Como he dicho, lo hemos estudiado, lo que es posible, lo que no. Conocemos los calendarios. Hoy hemos tenido una charla al respecto".

"También, cuántas pruebas, porque en IndyCar hacen más pruebas que nosotros aquí, cuánto está involucrado en esa. Pietro es parte de la familia y si no lo tienes cerca te pierdes algo".

Foto: Michael Potts / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas VF-22

Fittipaldi está dispuesto a mantener sus vínculos con la F1 a pesar de cambiar su enfoque a los EE.UU.

"Creo que sería increíble continuar con Haas", dijo a Motorsport.com. "Porque primero, hemos estado juntos tanto tiempo. Sería la sexta temporada".

"Y siempre hacemos un muy buen trabajo juntos en las tareas de pruebas, y tratando de trabajar en el desarrollo del coche. Me encanta hacer ese trabajo para el equipo".

"Y para mí, como piloto, también es muy útil. Porque cada año la tecnología cambia, y es información útil que puede ayudarme en cualquier serie en la que compita".

"Obviamente Guenther sabe que la prioridad y el enfoque es 100% la IndyCar. Pero eso es lo que estamos mirando ahora, para ver cuáles son las posibilidades de continuar como reserva y seguir haciendo las tareas de pruebas para el equipo. Así que pronto lo sabremos, pero la intención está ahí".

Fittipaldi confirmó que la última parte de la temporada de F1 es su mejor oportunidad para estar disponible de forma constante.

"Debido a que la temporada de IndyCar termina a principios de septiembre, desde entonces hasta el final del año, son siete carreras de F1. Ya tienes un tercio de la temporada. Y luego hay algunas carreras que probablemente serían más fáciles, como el GP de Miami".

"Y poder seguir haciendo algunas tareas de pruebas, creo que eso sería importante. Estamos estudiándolo. Pero creo que la intención es poder hacer algo".

"No hay prisa por hacerlo, y no veo por qué no sería posible. Pero tengo que volver a hablarlo con el equipo, con Rahal, y asegurarme de que nada choca, y de que ellos se sienten cómodos conmigo haciéndolo también".

Preguntado sobre si espera hacer el test de novatos de Abu Dhabi el mes que viene, Fittipaldi dijo: "Depende, si continúo con el equipo, entonces seguro. Creo que el test de Abu Dhabi será como mi primer trabajo de 2024. Así que creo que tenemos que dejarlo todo claro, y luego seguir a partir de ahí".

Mientras tanto, Bearman reconoció que la ausencia de Fittipaldi crea una oportunidad potencial.

"Obviamente, es una gran noticia para Pietro conseguir una conducción a tiempo completo", dijo. "Mi objetivo principal es la F2, y seguirá siéndolo. Pero cualquier cosa por encima de eso sería obviamente un bonus".

