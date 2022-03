Fittipaldi revela su decepción por no ser elegido por Haas

Cargar reproductor de audio

Pietro Fittipaldi ha probado este jueves, en Bahrein, el VF-22 del equipo Haas en la primera jornada de entrenamientos de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito que acogerá la apertura del campeonato.

Esta ha sido la primera experiencia del brasileño con el coche bajo la nueva normativa de 2022: sólo ha utilizado los compuestos más duros de Pirelli y se ha centrado en la simulación de carrera.

"Los entrenamientos fueron muy buenos", dijo Pietro, que se mantiene como piloto de pruebas y reserva para la temporada 2022. "Hemos podido completar muchas vueltas, que era el objetivo del día. Nos quedamos con los compuestos de neumáticos duros, para conseguir mucho kilometraje para el equipo, para comprobar la fiabilidad del nuevo coche”.

"Lo hicimos con muchas tandas largas, como si fuera una simulación de carrera. No nos centramos en el rendimiento, sino en la fiabilidad. Fue bueno tener esta experiencia con el nuevo coche. Es muy diferente, mucho más sensible, exige mucho a los pilotos. Era importante hacer estas vueltas para acostumbrarse al nuevo coche, que tiene una forma diferente de conducir”.

El tema sobre la elección de Haas por Kevin Magnussen no podía dejarse de lado y el brasileño no huyó de la respuesta, abriendo el juego sobre lo que sintió cuando lo dejaron de lado.

"Todo sucedió muy rápido", dijo Pietro. "Es lamentable lo que está ocurriendo en Ucrania y, obviamente, la situación estaba evolucionando y cambiando cada día. Lo único que podía era mantener la concentración y estar preparado por si pasaba algo, como hago siempre”.

“Gunther me llamó para avisarme. Le tengo mucho respeto y creo que también lo tiene para mí. Así que me llamó, comprendió la situación y me dijo que en realidad sólo había dos candidatos en consideración (para tomar el puesto de Nikita Mazepin). Uno era yo y no sabía quién era el otro, pero era Kevin. Respeto la decisión del equipo”.

"Obviamente, como piloto, es decepcionante, me duele porque sé el potencial que tenemos, pero también el potencial que puedo ofrecer, pero también el potencial de tener un brasileño o tener un brasileño-americano en la parrilla de la Fórmula 1”.

"Pero eso no cambia el hecho ni cambia mi compromiso con el equipo. Y se lo dije a Gunther. Le dije que estaba decepcionado porque sé lo que podemos hacer. Pero él dijo 'necesitábamos a alguien con experiencia' y lo entendí, pero eso no cambia mi compromiso con el equipo. Y la historia no termina aquí”.

“Voy a seguir trabajando duro. Ya he tenido que luchar contra muchas adversidades en mi carrera. Y eso es otra cosa. Y lo único que puedo hacer ahora es trabajar aún más duro”.