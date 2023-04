El día que BMW llegó a la cima de la F1 y Massa peleó por el título

Cargar reproductor de audio

El fin de semana de la carrera se desarrolló en un ambiente polémico: El presidente de la FIA, Max Mosley, había sido desenmascarado por un tabloide británico en la semana previa al evento, y algunos equipos pedían su dimisión.

En la pista, la era Sauber de BMW estaba floreciendo, con Robert Kubica marcando la primera pole de su carrera en la F1, sólo 0,027s por delante del Ferrari de Massa. Y lo hizo a pesar de un bloqueo que le hizo pasar apuros en las tres últimas curvas de la Q3: "El coche tiraba en la frenada hacia un lado, pero aun así fue suficiente para la pole".

Willy Rampf, Technical Director, BMW Sauber, Robert Kubica, BMW Sauber, and Mario Theissen, Director, BMW Motorsport, celebrate their first pole position Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Massa estaba bajo una gran presión en ese momento, ya que tenía cero puntos tras una colisión en el primer GP de Australia y un trompo en la grava en Malasia. Llegó a esta carrera decidido a recuperar los puntos perdidos.

Lewis Hamilton estaba en su McLaren de repuesto, tras haber sufrido un fuerte accidente en los entrenamientos que le dejó con las costillas magulladas, y se alineó tercero, por delante del compañero de equipo de Massa, Kimi Raikkonen, que confesó haber tenido un fin de semana complicado con la puesta a punto de su Ferrari.

Massa se puso inmediatamente por delante de Kubica, que sufrió un derrape en la salida, mientras Hamilton no conseguía salir limpiamente al no haber puesto su coche en modo de lanzamiento. Hamilton golpeó el Renault de Fernando Alonso en la horquilla cuesta abajo de la primera vuelta, y luego pasó por encima de la parte trasera de su ex compañero de equipo a la salida de la curva 3 en la segunda vuelta, destrozando su alerón delantero y enviándolo a boxes.

Hamilton explicó: "Yo estaba detrás de él, y me moví a la derecha, y él se movió a la derecha y eso fue todo - un incidente de carrera, supongo".

Raikkonen adelantó a Kubica en la vuelta 3, por el exterior de la primera curva, y el vigente campeón del mundo perseguiría a Massa hasta la meta, donde quedaron separados por 3,3s en un Ferrari 1-2.

El ingeniero de carrera de Massa, Rob Smedley, dijo que el resultado nunca estuvo en duda, sin embargo, ya que había estado corriendo con más combustible que Raikkonen y podría haber presionado más. También dijo que era una gran respuesta a los escépticos de Massa: "Estaba bajo mucha presión y mucha gente se había burlado de él. Al final, hizo lo que se supone que tiene que hacer y dejó que su pilotaje hablara por sí solo. Ese es el resultado".

Race winner Felipe Massa, Ferrari Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

El propio Massa se mostró exultante por haber sumado su primer máximo de puntos del año tras la doble decepción anterior.

"Por fin, después de un inicio de campeonato con nubes negras, puedo volver a ver el sol", dijo. "Sabíamos que podíamos contar con un gran coche y así ha sido, ya que no he tenido que forzar al máximo una vez en cabeza.

"Hice una buena salida y conseguí adelantar a Robert. Luego, hubo algunas vueltas difíciles debido al aceite en la pista, pero siempre tuve el control.

"Evidentemente, siempre tuve en mente lo que pasó en Malasia y por eso intenté prestar atención en todo momento, para asegurarme de llevar el coche a casa".

Podium: second place Kimi Raikkonen, Ferrari, Race winner Felipe Massa, Ferrari, third place Robert Kubica, BMW Sauber F1 and Stefano Domenicali, Ferrari Manager of F1 Operations Photo by: Sutton Images

Fue una gran victoria para Massa, que se quedaría a un paso de ganar el campeonato del mundo. Pero, gracias al tercer puesto de Kubica en Bahréin y al cuarto de Nick Heidfeld, BMW Sauber salió de Sakhir con un punto de ventaja en el campeonato de constructores; la primera -y única- vez que el equipo con sede en Suiza ha liderado a todos sus rivales de F1.

BMW parecía haber roto el reciente dominio de Ferrari, McLaren y Renault, pero resultó ser un falso amanecer.

El equipo no supo sacar provecho de la victoria inaugural de Kubica en Canadá ese verano, y optó por reducir el desarrollo de su coche para dedicar sus esfuerzos a la campaña de 2009 para un nuevo reglamento.

Fue una decisión desastrosa que llevó a BMW a anunciar, en el verano de 2009, que se retiraba de la F1 al final de la temporada y que vendía el equipo a Peter Sauber.

Nick Heidfeld with a falcon Photo by: BMW AG