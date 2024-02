Las consecuencias de la F1 si se prohíben las piezas cliente

A medida que la F1 se dirige hacia una nueva era de reglas a partir de 2026, una idea que algunos equipos quieren es tomar medidas drásticas contra el tipo de asociaciones que existen entre Red Bull/RB y Ferrari/Haas.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, en particular, ha sido muy claro al respecto, ya que sugiere que las regulaciones de la F1 "ya no son adecuadas" para permitir que los equipos trabajen juntos, especialmente con una propiedad común.

Aunque se entiende que la futura definición de constructor se está evaluando como parte de las discusiones de 2026, los jefes de equipo de RB han advertido de los peligros potenciales.

Creen que, a pesar de la limitación de costes, sigue existiendo una gran división entre los equipos punteros y los que están más abajo en el escalafón, que sólo se exageraría si todos se vieran obligados a diseñar y construir ellos mismos todas las piezas del coche.

El director ejecutivo de RB, Peter Bayer, afirma que los beneficios que su escudería obtiene de su alianza con Red Bull son importantes para ayudarla a luchar en el centro del campo.

"Sin duda hay una ventaja, que creemos que es muy importante", dijo. "Si miras la parrilla de hoy, en la clasificación del mundial del año pasado, si sumas los puntos de los cuatro últimos, tienen menos puntos que el que finalizó sexto. Si sumas sexto, en total tienen menos puntos que el quinto.

"Así que creo que la Fórmula 1 como deporte necesita considerar realmente lo que quiere. Creo que los aficionados y todos nosotros queremos carreras reñidas entre 10 equipos, no sólo entre dos o tres.

"Para conseguirlo, creo que hay que respetar la realidad financiera, que sigue siendo que ninguno de los equipos gana dinero. Y cuanto más abajo en la jerarquía, menos dinero ganas".

Peter Bayer, CEO de Racing Bulls, Laurent Mekies, Team Principal de Racing Bulls Foto de: Red Bull Content Pool

El director de la escudería RB, Laurent Mekies, se hizo eco de los comentarios de Bayer al sugerir que los cambios en las normas sobre piezas de clientes en la F1 servirían para hacer menos competitivos a los equipos más pequeños.

"¿Por qué tenemos estas normas sobre el reparto de piezas? Por dos razones. En primer lugar, para cerrar la parrilla. El ejemplo de Peter es bastante llamativo", explicó.

"¿Sentimos que la parrilla ya está demasiado apretada? No. Creemos que los cuatro últimos están bastante atrás y que sólo nos beneficiaría tenerlos un poco más cerca.

"Así que, en todo caso, te gustaría ir en la otra dirección. Pero si no queremos hacerlo en este deporte, no hay problema. Desde luego, nada indica que haya que ir a por un campo más extendido en beneficio del deporte, desde luego que no.

"El segundo aspecto es la sostenibilidad, y el modelo de negocio. De nuevo, todo el mundo está poniendo dinero en el negocio y estamos en un momento fantástico para la Fórmula 1: los aficionados en lo más alto, la audiencia en lo más alto, todo, y sigue siendo un ejercicio con el que es difícil ganar dinero.

"Entonces, ¿quieres cambiar ahora ese momento tan bonito, sin tener en cuenta lo que pasará en los próximos cuatro, seis años? Eso es lo que pensamos".

Y añadió: "Tenemos que tener cuidado de no malinterpretar las preocupaciones específicas de cada equipo, a corto plazo, en objetivos cruciales a largo plazo para el deporte."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Quejas sobre el el permiso de espera para trabajar son "incorrectas"

Mekies también rechazó las sugerencias de que RB estaba obteniendo una ventaja injusta al tener acceso al antiguo material de Red Bull sin un período de permiso de espera para trabajar.

"Es incorrecto decir que no se aplicó ningún tiempo de espera a ningún movimiento de personal", dijo.

"Las normas son claras: no se puede utilizar el movimiento de personal para eludir las piezas de la lista / IP [reglamentos]. ¿Cómo se hace eso en la práctica? No lo decidimos nosotros. Vamos a la FIA, con las cartas sobre la mesa, y decimos que vamos a contratar a esa persona.

"Lo bueno es que no tengo que ir a la FIA si contrato a alguien de Mercedes o Ferrari, ¡pero tengo que hacerlo cuando viene de Red Bull!

Laurent Mekies, director del equipo RB F1 Team Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Así que nos ponemos de acuerdo [con la FIA] sobre lo que es un permiso de espera razonable para ese tipo, y eso es lo que hacemos. Nos autoimponemos, de acuerdo con la FIA y con nosotros mismos, entre tres y seis meses.

"La ironía es que, como ya he dicho, podemos conseguir a alguien de otro equipo, si estamos de acuerdo con ese equipo, en un día.

"Y de hecho, los tipos que nos critican... a veces ocurre allí, incluido un director de equipo, que cambian de un día para otro.

"Pero irónicamente no nos permitimos hacerlo con Red Bull. Y tenemos las cartas sobre la mesa con la FIA, así que todas esas [críticas] son sencillamente incorrectas".