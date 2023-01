Bottas quiere aclarar pronto su futuro con el equipo más allá de 2023

Valtteri Bottas se unió a Alfa Romeo en 2022 con un contrato multianual tras una etapa de cinco temporadas en Mercedes, y ayudó al equipo con sede en Suiza a conseguir su mejor resultado en el campeonato desde 2012 al terminar sexto en la clasificación de constructores.

El finlandés ya ha hablado en otras ocasiones de la importancia de la estabilidad que ofrece un contrato de varios años, después de haber conseguido prórrogas de una sola temporada tanto en Williams como en Mercedes.

Por lo tanto, Bottas quiere asegurarse de que las conversaciones sobre su futuro en Hinwil tengan lugar a principios de año para mantener esta estabilidad.

"He estado en esa situación tantas veces que se ha convertido en una distracción", dijo Bottas a Motorsport.com.

Así que sí, seguro que va a ser un tema de conversación a principios de año sobre lo que va a pasar".

"Para mí es importante tener estabilidad después de 10 años de poca estabilidad".

2023 será el último año en el que el equipo dirigido por Sauber compita bajo la bandera de Alfa Romeo, antes de la llegada de Audi en 2026.

Bottas ya ha expresado su deseo de quedarse para cuando el apoyo de Audi llegue a Hinwil, y señaló el impulso que ya había dado a toda la operación.

"Es una gran oportunidad para el equipo, aporta estabilidad y algo nuevo", dijo Bottas.

"Pero creo que desde entonces la gente habla menos de ello. Ahora seguimos adelante y, obviamente [en 2023], todavía no cambia nada".

"Seguimos siendo Alfa Romeo. Creo que probablemente el año que viene, las cosas van a empezar a cambiar. Pero por ahora, es bastante estable y todo el mundo está centrado en su trabajo".

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images