Para las seis rondas sprint de esta temporada, que comenzarán en Azerbaiyán a finales de este mes, se espera que las carreras de los sábados pasen a ser eventos independientes sin relación con la carrera principal del domingo.

Previamente, el orden de llegada de la carrera de sprint más corta marcaba la parrilla para el evento principal del domingo. Pero los pilotos argumentaron que esto desincentivaba los adelantamientos tardíos más arriesgados.

Como tal, una sesión de clasificación adicional para la carrera sprint reemplazará el espacio redundante de la segunda práctica el sábado para mantener los eventos del día autónomos.

Mientras tanto, la sesión de clasificación del viernes por la tarde decidirá de forma independiente la parrilla completa del GP.

Si bien se requiere una votación formal para que esto se adopte a tiempo para Bakú, Vasseur dice que todos los integrantes de la parrilla apoyan la propuesta que está concebida para crear un espectáculo más emocionante.

Él dijo: "Por una vez, creo que todos los equipos estaban alineados. No es muy frecuente que ese sea el caso, así que tenemos que aprovecharlo".

Vasseur dijo que una segunda sesión de práctica ofrecía poco a los fanáticos, de ahí el cambio a un arreglo más "dinámico".

Continuó: “Por supuesto, el formato es más dinámico. Puedes discutir sobre hacerlo tan tarde, pero al final del día, creo que si todos estamos alineados, entonces tenemos que presionar para lograrlo.

“Me gusta el formato. No soy un gran fan de la FP2 habitual. A veces es un poco aburrido.

“No para nosotros, porque tenemos muchos datos. Pero me imagino que para los espectadores, si no conocen el nivel de combustible, el modo del motor, etc., probablemente sea un poco aburrido.

“Intentar tener algo más dinámico durante el fin de semana es una buena decisión”.

Vasseur luego hizo una comparación con el fútbol y dijo que la F1 estaba fuera de sintonía con todas las grandes ligas, donde no transmiten sesiones de entrenamiento privadas.

Dijo: “Por otro lado, creo que también es cierto que si ves fútbol, no estás viendo la sesión del miércoles cuando están entrenando en el estadio.

"Probablemente somos el único deporte en el que estamos poniendo en la televisión la sesión de entrenamiento".