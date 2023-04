Nelson Piquet Jr habla del 'crashgate': me trataron como un perro

Cargar reproductor de audio

Después de que Felipe Massa 'sacudiera' el universo de la Fórmula 1 al detallar a Motorsport.com sus planes para una posible judicialización del GP de Singapur de 2008, con el objetivo de reclamar una revisión de aquella temporada, en la que fue subcampeón a bordo de Ferrari tras ser dramáticamente superado al final del campeonato por el entonces piloto de McLaren Lewis Hamilton, Nelson Piquet Jr. se sinceró sobre el escándalo del que fue protagonista tras ser coaccionado por Renault.

Antes de aquella carrera, el jefe del equipo, Flavio Briatore, le intimidó para que Nelsinho se estrellara a propósito en Marina Bay con el fin de ayudar al otro piloto de la escudería, Fernando Alonso. Cuando salió el coche de seguridad, todos fueron a boxes, pero Ferrari cometió un error en la parada de Massa, dejando la bomba de combustible atascada en el coche de Felipe. Entonces perdió tiempo y terminó la carrera en 13ª posición, mientras que el español de Renault ganó y el rival británico de Massa completó el podio de la prueba.

Ahora, casi 15 años después, el caso, que se conoció como 'Crashgate', ha resurgido, y Motorsport.com informa de que el británico Max Mosley, entonces presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), ya conocía los hechos en 2008, tal y como reveló hace poco más de un mes su compatriota Bernie Ecclestone, entonces mandamás de la F1. Para ser más precisos, el organismo regulador ya estaba al corriente del 'Singaporegate' antes del GP de Brasil, la 'decisión' de aquel campeonato.

La FIA no hizo nada en ese momento y el mundo sólo lo sabría al año siguiente, cuando supuestamente ya era demasiado tarde para cualquier revisión de resultados. De todos modos, Nelson Piquet Jr. no dudó en comentar la polémica ahora 'reavivada', haciendo una declaración en profundidad sobre el caso al 'On the tracks Podcast', del que es uno de los protagonistas junto a Christian Fittipaldi.

"Creo que es una buena oportunidad para poder hablar un poco de lo que pasé, ¿no? Creo que mucha gente juzga sin saber... ¡Sí, fue un error! Pero, en la posición en la que estaba, de soñar con estar en la F1 durante tantos años...", comenzó Piquet, antes de detallar su carrera victoriosa hasta su llegada a la F1.

"En aquel sueño, en el que todo sucedía, ni siquiera nos planteamos tener a alguien acompañándome. Un abogado, un mánager... pero el mánager que yo digo [es] así: por ejemplo, coges a Carlos Sainz [Jr, piloto español de Ferrari en F1 desde 2021], él tiene a su primo [Carlos Oñoro], que está ahí todo el tiempo con él", siguió Nelsinho, que no estuvo acompañado por su padre, el tricampeón brasileño de F1 Nelson Piquet, en su primer año en la categoría, en 2008.

"Si coges a Max [Verstappen, el piloto holandés de Red Bull que es el actual bicampeón del mundo de la categoría], tiene allí a Raymond [Vermeulen], que estaba con su padre [Jos Verstappen, ex piloto holandés de F1]. Es un tipo que... él (Max) confía más en su propio padre. El propio [Fernando] Alonso: tenía a Flavio, pero entre él (Fernando) y Flavio, había un tipo allí, un español, que realmente se ocupaba [de] todo. Y en nuestra época, ni siquiera pensábamos en nada de eso", reflexionó.

La realidad de entonces

Nelson Piquet Jr. también explicó el contexto en el que llegó a la F1 como titular de Renault en 2008, un año después de haber sido sólo reserva del equipo. Antes de eso, en 2006, Piquet fue subcampeón de la GP2, perdiendo el título con Hamilton al final del campeonato.

"En 2007, los dos pilotos del equipo eran [Heikki] Kovalainen y [Giancarlo] Fisichella. Tenías un piloto novato (Kovalainen) y un piloto que estaba al final de su carrera pero quería seguir teniendo resultados, así que quería entrenar. Y ese fue el año en el que los entrenamientos bajaron un '80%'. En 2006, que debía tener, no sé, 20 días de entrenamientos (pruebas fuera de los fines de semana de GP), en 2007 [los equipos] tuvieron ocho, 10, algo así..."

"Y de esos, Kovalainen quería hacerlos todos, porque era el piloto nuevo, y el piloto más veterano, que era Fisichella, quería hacerlos todos porque quería mostrar servicio... quedaban tres días para mí, ¿entiendes? Así que, en 2007, yo estaba 'sin hacer nada'. No había simuladores en ese momento, por lo que no se podía aprender ese volante con '200 botones' y aprender las pistas, porque no había nada de eso. No había simuladores. Prácticamente no pilotaba."

Factor Alonso

Nelsinho Piquet, Flavio Briatore e Fernando Alonso em 2008 Photo by: Motorsport Images

"Para hacer mi situación un poco más difícil, Alonso tuvo su roce en McLaren en 2007 con Hamilton y luego, en 2008, cuando entré [como titular] en el coche, cambiaron: íbamos a ser Kovalainen y yo, pero pusieron a Kovalainen en el lugar de Alonso en McLaren y Alonso vino a correr conmigo. Si Alonso 'anda' hoy en día, imagínate cómo no andaba él hace 15 años.

"Y estaba con el 'cuchillo entre los dientes' más que nada, [...] porque tuvo el lío con Hamilton, así que volvió con ganas de 'abrazar el mundo y agitarlo', ¿no? Y yo era el piloto novato que, obviamente, sin saber... Sabía que iba a ser difícil, pero no sabía a lo que me iba a enfrentar, ¿sabes? Y fue muy duro, porque tenía muchos circuitos que no conocía, [como] Australia", dijo Piquet.

"La presión iba en aumento, porque no tenía a nadie conmigo allí. Mi padre no fue a ninguna carrera el primer año. Fue el propio Flavio, que era el director del equipo y mi mánager. No sólo el mío, sino otros seis pilotos de la parrilla, así que yo era 'sólo una figurita' como todos los demás: eran [Mark] Webber, Kovalainen, Alonso, [...] Fisichella, [Jarno] Trulli... Y luego, esa forma grotesca [de Briatore], no es sólo como es en la televisión: es como... ¡aún peor! Y yo solo.

Intimidación

Flavio Briatore, Renault F1 Photo by: Sutton Images

"Fue muy difícil para mí, ya sabes [...] Así que la presión de Flavio fue muy grande sobre mí. Hasta ese fin de semana (Singapur) y, para abreviar, me pusieron psicológicamente contra la pared y no tenía forma. Mucha gente me pregunta: '¿Lo volverías a hacer? Por supuesto, mi respuesta normal es: 'No, obviamente no'. Pero volver a esa edad, bajo esa presión... No tienes a nadie a tu lado, salvo para acosar de esa manera...".

"Siempre quejándose, siempre presionando, siempre advirtiendo: 'Oh, esta es tu última oportunidad [...]'. Y ves tu sueño, que te has pasado toda la vida [persiguiendo]... Da la sensación de que va por un camino completamente equivocado, da la sensación de que todo va mal, se suponía que tenías que haber entrenado [el año anterior, en este caso 2007] para el año siguiente, se suponía que tenías que tener un compañero de equipo que quizá no era tan fuerte como Alonso, que se suponía que era Kovalainen..."

"Todo parece dirigirse de una manera equivocada, así que, realmente, cometí un error, pero fue algo que, si me dices, '¿Lo harías de nuevo? Hombre, si me pones en el mismo sitio otra vez, estaría en la misma posición, ¿pero qué no volvería a hacer? No volvería a entrar en la F1 'solo'... La psicología del piloto, cuando entra en la F1, es muy sensible. Tiene que sentirse muy confiado. Cuando pierde esa confianza, es algo muy delicado y muy difícil de recuperar."

"Lo primero es: tener una persona a tu lado, puede ser un hermano, un primo, un abogado, un amigo, lo que sea, pero una persona que [tú] sepas que, independientemente de cualquier cosa que vaya a pasar, va a querer el bien del piloto. Esto es lo más importante que no tuve, así que me desestabilizó de tal manera que a veces la gente no entiende todo lo que pasé allí... la presión y la horrible situación", continuó Nelsinho, antes de explicar por qué él y su padre decidieron revelar los hechos.

"Me trataron como un perro"

Piquet, os reservas Romain Grosjean (que assumiria a titularidade em 2009) e Lucas di Grassi, e Alonso em 2008 Photo by: Motorsport Images

"Nos quedamos [un] segundo año (2009) y luego salió esa historia porque fueron unos bastardo. Rompieron mi contrato, algo que se suponía que no debía hacer [...]. Se suponía que iba a correr todo el año y, de repente, me dijeron: 'Ahora [Romain] Grosjean va a venir en tu lugar'. Les dije: 'No pueden hacer eso'. [Me trataron como a un perro. Y fue entonces cuando dije: 'Ya que me están echando pensando que soy basura, creo que tenemos que dejar las cosas claras aquí'.

"Y entonces fue cuando realmente todo el mundo se enteró de la historia, lo cual, para mí, fue horrible [...]. Por mucho que fuera muy traumatizante -y lo sigue siendo, muchas veces, porque mucha gente no lo entiende y mucha gente juzga sin entender la historia [...]-, es lógico que no lo hiciera para afectar directamente a una persona. Fue una orden de equipo para ayudar a alguien dentro de nuestro equipo, no fue para perjudicar a Felipe [Massa], no fue nada de eso", dijo Nelsinho.

Posteriormente, Piquet fue preguntado por el periodista Reginaldo Leme, comentarista de F1 de Band e invitado en el episodio de 'Pelas Pistas Podcast', por qué no consultó a su padre, 'Nelsão', antes de tomar la decisión de aceptar la orden de Briatore y compañía. "Estaba solo, la diferencia horaria era muy grande en Singapur...", respondió Nelsinho, que ahora es piloto de Stock Car Pro Series tras años compitiendo en la Fórmula E, categoría en la que fue el primer campeón.