Verstappen explica la actitud de su padre con Checo Pérez

Cargar reproductor de audio

Jos Verstappen no es un padre más de un piloto de Fórmula 1. El neerlandés, además de haber tenido su propia carrera en la máxima categoría, ha sido fundamental en la carrera de su hijo, Max, y a menudo se lo ve en los grandes premios para acompañar al bicampeón reinante, si bien ya no asiste a todas las carreras.

Una de los eventos que contó en lo que va del año con la presencia del ex piloto de Benetton y Tyrrell, entre otros equipos, fue el Gran Premio de Arabia Saudita de marzo pasado, ganado por Sergio Pérez tras mantener lejos a Max Verstappen durante la mitad de la carrera.

La asistencia de Jos Verstappen en Yeda tomó notoriedad cuando fue captado por las cámaras en el corralito del parque cerrado junto a los mecánicos de Pérez en el momento en que el mexicano se lanzó a celebrar con su equipo, siendo ignorado por el padre de Max.

Esa actitud se volvió muy viral en las redes sociales e hizo que Jos sea el blanco de gran cantidad de críticas por no felicitar a Pérez, aunque una imagen no vista en la transmisión oficial sí capto que hubo un apretón de manos entre ambos.

Max Verstappen fue preguntado en un encuentro con medios de Países Bajos en Australia por la situación que se generó tras ese momento y explicó por qué su padre no debía celebrar con su compañero de equipo.

"Obviamente, mi padre es mi mayor fan. No me gusta perder y a mi padre tampoco. Así es como crecimos, pero siempre muestran las imágenes equivocadas, por supuesto", comenzó el neerlandés.

"Mira: 'Checo' se baja del coche y quiere celebrar con sus mecánicos, lo cual es bastante normal. Pero otro padre no pertenece a esa fiesta, por supuesto. Por lo tanto mi padre no se metió ahí. Creo que algo así es completamente normal, aunque algunas personas no lo vean así. Pero está bien, entonces esas personas simplemente no lo ven así", agregó.

Por otro lado, Verstappen aseguró no molestarle que su padre sea blanco de comentarios en las redes sociales luego de eventos como el de Yeda.

"Al fin y al cabo, tenemos que centrarnos en nosotros mismos y no en lo que piense la comunidad de Twitter", finalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!