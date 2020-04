Por qué Senna se sintió imparable en Donington 1993

"Fue una carrera como en los viejos tiempos, con fuerza, desde el corazón. Tenía que ser inteligente sobre cuándo apretar el ritmo, y cuándo contenerme. Fue una carrera fantástica. Estoy feliz por todos nosotros. No sólo por mí, sino por el equipo y el personal. Fue un sueño. Dios sabe, y cuando quiere algo, entonces nada puede detenerlo".

La cita anterior fue dada a la televisión brasileña, entregada en la lengua nativa de Senna, lo que da una dimensión extra a su creencia personal -no sólo fue impulsado por una total auto-creencia, sino un elemento espiritual en buena medida.

Frente a los técnicamente superiores Williams-Renault FW15C V10 de Alain Prost y Damon Hill, Senna completó una devastadora primera vuelta y obtuvo la victoria por un increíble margen de 1m23s con su McLaren-Ford MP4-8 con motor V8.

Ayrton Senna, McLaren Photo by: Sutton Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Photo by: Sutton Images

Antes de la carrera, Senna había advertido de "cierta controversia sobre los adelantamientos" dada la vuelta relativamente corta de Donington, la falta de rectas y los estrechos confines, pero la lluvia torrencial del día de la carrera -que casi había disminuido antes de la hora de inicio- no sólo abrió sus oportunidades, sino que le quitó parte de la ventaja a los Williams.

Tras clasificarse cuarto en seco, a 1.649s de la pole del Williams de Prost, Senna sintió que esta era una carrera que debía ser tomada por el pescuezo del cuello - pero requeriría sus habilidades con pista mojada, su magnífico tacto para los siempre cambiantes niveles de agarre y toda su astucia para hacerlo.

Start action Photo by: Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford, Alain Prost, Williams FW15C Renault Photo by: Motorsport Images Alain Prost, Williams FW15C Renault leads Damon Hill, Williams FW15C Renault, Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford Photo by: Motorsport Images Alain Prost leads teammate Damon Hill, Williams FW15C, Karl Wendlinger, Sauber C12, Ayrton Senna, McLaren MP4/8, Michael Schumacher, Benetton B193B, Michael Andretti, McLaren MP4/8 Photo by: Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8, leads Damon Hill, Williams FW15C Photo by: Sutton Images

Siendo adelantado por el Benetton de Michael Schumacher, Senna cayó brevemente a la quinta posición en Redgate, en la primera curva, pero luego comenzó su ataque. Pasó a Schumacher en la salida de Redgate, barrió por el exterior al Sauber de Karl Wendlinger por las temibles y rápidas curvas de Craner, y luego se sumergió bajo la colina en McLean's, bordeando la línea blanca mientras se escabullía por detrás de la pared de spray que tenía delante. (¡Lo sé porque ahí es donde había elegido para ver la carrera, y pulsaba el disparador de la cámara Olympus prestada por mi padre mientras lo hacía!)

Prost, que más tarde afirmó que había estado sufriendo problemas con la caja de cambios desde el principio, estaba varios tramos por delante, pero Senna lo adelantó rápidamente. El McLaren superó al Williams en la horquilla de Melbourne y tomó la delantera. (Desde mi posición, el rugido de la multitud sobre los motores me indicó lo mismo, y Senna estaba bien lejos de Prost mientras me pasaba silbando en la vuelta 2 a una velocidad que parecía estar en una liga diferente a la de los que lo seguían).

"El minuto inicial había sido impresionante, pero de alguna manera se sentía que la carrera ya había terminado", escribió Nigel Roebuck para Autosport en el reporte de la carrera.

Después de cuatro vueltas, Senna estaba a 7 segundos de Prost pero, a medida que la pista se secaba, eso comenzó a achicarse. Senna entró a pits por neumáticos slicks después de 18 de las 76 vueltas y tenía una ventaja de 5s1 luego de que Prost entrara en la siguiente vuelta. Entonces empezó a llover de nuevo y Prost, y luego Senna, entraron, sólo para que la pista se secara pronto y obligara a ambos a volver a entrar. La tercera parada de Senna fue lenta, y así, en la mitad de la distancia de la carrera, era Prost quien lideraba por casi 6 segundos. Nadie más estaba en la pelea en ese momento.

La lluvia volvió y ambos pilotos de Williams entraron por neumáticos de pista mojada. Esta vez Senna se mantuvo fuera y amplió su ventaja ya que la pista rápidamente comenzó a secarse una vez más. En la vuelta 48, Prost ingresó a pits desde el segundo lugar para cambiar a slicks, pero esta vez su auto se paró y el FW15C se quedó atascado en la marcha. Esto hizo que Prost cayera al cuarto lugar y volvió a entrar en boxes sólo cinco vueltas después, creyendo que había tenido un pinchazo.

Senna tuvo su gran suerte en la vuelta 57, cuando entró con la intención de cambiar a neumáticos para lluvia pero el equipo no estaba listo. "Creo que me dijeron que entrara y no lo hice", recordó Senna más tarde. "Entonces les dije que entraría y no estaban preparados. ¡Así que tuve que seguir!"

Ayrton Senna, Damon Hill Photo by: Sutton Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford Photo by: Motorsport Images

La entrada a boxes en Donington en escencia acorta la última curva, por lo que el resultado fue una vuelta rápida -y un récord de pista- de 1m18.029s. Su segunda mejor vuelta fue de 1m20.413s, ¡más lenta que lo mejor de Prost y Hill!

Al volver a la pista, Senna cambió de opinión y se quedó fuera hasta que la lluvia volvió realmente a diez vueltas y realizó su cuarta parada real. Hill y Prost entraron poco después, lo que significa que Prost se había detenido siete veces.

Senna llegó al final en la primera posición para obtener su 38° victoria en la F1. Todos, excepto Hill, habían sido doblados...

"Este fue Senna en su momento más majestuoso", escribió Roebuck. "Su conducción me pareció hipnotizante, de principio a fin, pues parecía contener todas las cartas a las que la mano de un piloto de carreras puede aspirar. Fue una victoria más consumada que se pueda lograr. Mientras que los pilotos de Williams nunca tuvieron las condiciones de pista seca necesarias para afirmar la superioridad de su auto, su causa fue apenas ayudada por una serie de paradas en pits que resultaron extrañamente fuera de sintonía con lo que los dioses del tiempo tenían en mente."

Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford Photo by: Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren Ford MP4/8 celebrates his win Photo by: Sutton Images

Senna dijo: "Estoy sin palabras, ¡realmente estoy en la luna! Condiciones como esta son apuestas, y es el tomar riesgos lo que vale la pena. Creo que apostamos bien y obtuvimos el resultado".

"Al principio decidí apostar de verdad, antes de que los Williams tuvieran tiempo de asentarse. Ellos tienen superioridad técnica y sentimos que esta era la mejor táctica. Y entonces ocurrieron tantas cosas que me cuesta recordar. En la parada lenta en boxes algo salió mal en la rueda trasera derecha, pero esos muchachos están realmente bajo presión. Son carreras de autos".

"No sé cuántas veces nos detuvimos por los neumáticos, seguramente fue el récord de paradas en boxes. Conducir con slicks en condiciones húmedas y muy resbaladizas fue un esfuerzo tremendo, no obtienes el feeling del auto y tienes que comprometerte en ciertas curvas, y te puedes salir".

Durante la conferencia de prensa posterior a la carrera, Prost explicó su lamentable carrera: "En un momento dado se me paró el motor, perdí tal vez 13 o 14 segundos. Tomé algunas buenas decisiones [de estrategia en boxes] al principio, para detenerme en el momento adecuado. Pero entonces, tan pronto como me puse los slicks, el auto era absolutamente inmanejable".

Senna, que estaba sentado a su lado, empeoró el día de Prost cuando sugirió: "Tal vez deberías cambiar de auto conmigo".

Race winner Ayrton Senna, McLaren, third place Alain Prost, Williams Photo by: Sutton Images

