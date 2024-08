Daniel Ricciardo considera que su compañero de equipo en RB Yuki Tsunoda tiene la capacidad de triunfar en la Fórmula 1, y cree que el piloto japonés sólo tiene que demostrar que puede ejecutar lo necesario cuando se le presentan oportunidades de ganar.

Tsunoda ha demostrado ser el líder de facto del equipo RB durante 2024, su cuarta temporada en la F1, pero ha sido pasado por alto por la dirección de Red Bull al considerar a Liam Lawson y Daniel Ricciardo como opciones para sustituir a Sergio Pérez en el equipo principal cuando surgieron los rumores de un posible reemplazo del mexicano.

A pesar de ello, ha madurado en las dos últimas temporadas y ha obtenido buenos resultados para la escudería AlphaTauri/RB, a pesar de las dificultades de 2023 con una maquinaria poco competitiva.

Ricciardo cree ahora que Tsunoda es visto con mejores ojos, destacando su creciente madurez y consistencia a lo largo de su año como compañeros de equipo.

"Creo que ahora está recibiendo el crédito que se merece", declaró Ricciardo en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Probablemente mucha gente todavía piensa en su primer año, en el que cometió un montón de errores, y se sintió como si su adaptación a la Fórmula 1, se sintiera como si realmente no pudiera adaptarse y todo fuera un poco demasiado".

"[En 2021 y 2022, Pierre] Gasly le estaba ganando constantemente, pero luego recuerdo que en la segunda mitad de ese año, en realidad comenzó a tener probablemente una mejor actuación que Gasly.

"Definitivamente ha crecido mucho en los últimos dos años. Así que sí, es rápido. ¿Lo valoro? Sí. Probablemente también ha tomado un poco más de conciencia de su actitud. Creo que está haciendo un buen trabajo".

Yuki Tsunoda, RB F1 Team Foto de: Red Bull Content Pool

En cuanto a las posibilidades de Tsunoda de rendir al máximo en caso de que acabe en una posición con un equipo de punta, Ricciardo consideró que era difícil demostrarlo de antemano, pero estimó que Tsunoda sólo tenía que sacar el máximo partido de su capacidad.

El australiano lo comparó con los intentos de Lando Norris de ganar en 2021 y sugirió que el británico no tenía la experiencia necesaria para juntar los elementos en aquel entonces.

"Creo que [Tsunoda ha] crecido mucho en los últimos años, y creo que está mostrando un ritmo y una habilidad realmente buenos", añadió. "Creo que ahora es más constante.

"No sabes lo que puede pasar en el siguiente nivel, e incluso recuerdo lo que pasó con Lando en Monza. Yo gané y él quedó segundo. La siguiente carrera, él estaba en la pole y lideraba.

"En ese momento, la experiencia y la compostura de Lewis [Hamilton] le hicieron ganar la carrera y Lando la perdió. Quizá hace tres años, eso fue demasiado para Lando.

"Lo que digo es que hasta que no estás en esa posición no sabes si alguien puede hacerlo de verdad. Todos tenemos la velocidad, pero cuando las luces están encendidas, ¿quién puede tomar esas decisiones y mantener la compostura?

"Yuki tiene que responder a eso a su debido tiempo, pero mi respuesta es definitivamente no. Creo que tiene la capacidad, pero esa parte depende de él".

Gasly, que fue compañero de Tsunoda en AlphaTauri en 2021-22, entendió sus frustraciones al ser pasado por alto por Red Bull - y dijo que le había ofrecido a su ex compañero de equipo algunos sabios consejos.

"Siempre he dicho que Yuki es muy rápido. Lo he visto. Lo ha demostrado en las dos últimas temporadas y lo seguirá demostrando", dijo Gasly.

"Así que, obviamente, puede ser bastante frustrante para él. Pero he hablado con él de esto, hemos tenido conversaciones y sé que quiere más y siente que merece más".

"Y yo he estado en una situación parecida a la suya en el pasado, y lo que le digo es: 'Sigue haciendo lo que haces, mientras seas competitivo, en algún momento te darán el puesto adecuado'".

"Pero no es una posición fácil. Personalmente, me hubiera gustado que le dieran una oportunidad en Red Bull, pero no soy Helmut Marko".

Con información de Oleg Karpov