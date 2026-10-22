Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Franco Colapinto explica el por qué de su video tras los abusos en línea dirigidos al personal de Alpine F1

Colapinto se sintió obligado a grabar un mensaje en video dirigido a sus aficionados. Según el argentino, los abusos en redes no solo estuvieron dirigidos a otros pilotos de F1, sino también a integrantes del equipo Alpine

Ronald Vording

Editado: 22 oct 2026, 21:04

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Se ha convertido en un tema recurrente durante las sesiones de prensa de Franco Colapinto a lo largo de la temporada 2026 de Fórmula 1: la sensación del argentino de tener que alzar la voz contra los abusos en las redes sociales.

Colapinto habló extensamente del tema durante una entrevista exclusiva con Motorsport.com en Mónaco, así como durante muchos de los fines de semana de carrera que se han disputado desde entonces.

Sin embargo, después del Gran Premio de Singapur de la última vez, el piloto de Alpine sintió la urgencia de dar un paso más y dirigirse directamente a su base de aficionados en un mensaje de video. Entre otras cosas, dijo que agradecía todo el apoyo de sus fans, pero agregó que dirigir odio hacia otros no hace nada para ayudar a su propia carrera en la F1.

“Antes que nada, siempre he estado muy agradecido por todos los fans que me apoyan”, dijo Colapinto, cuando Motorsport.com le preguntó por su declaración antes del Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana.

“Pero creo que en cada deporte y cada base de aficionados también hay un lado malo, el lado del odio de la gente que pone malos comentarios y no ayuda a los deportistas a rendir al máximo. Para mí, últimamente se cruzaron algunas líneas.

“Creo que probablemente era lo último que podía hacer, sacar un comunicado mío hablando en un video así. Siempre iba a ser positivo, así que tenía ganas de hacerlo”.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Al explicar a qué se refería cuando dijo que recientemente se habían cruzado ciertas líneas, Colapinto reveló que incluso integrantes de su propio equipo habían sido atacados en redes sociales. A Colapinto le pareció inaceptable, lo que lo llevó a alzar la voz una vez más.

“Especialmente mis mecánicos recibieron mucho odio”, reveló el piloto de 23 años. “Mis ingenieros también, gente de mi equipo que quiere que me vaya bien y que me ayuda a rendir. Trabajo con ellos a diario y verlos recibir este tipo de mensajes simplemente me duele en general”.

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Consultado sobre si se trataba de comentarios en la cuenta oficial de Instagram del equipo o de mensajes personales enviados a miembros del equipo, Colapinto respondió: “No tengo sus teléfonos, pero por lo que entiendo, reciben mensajes y comentarios. De nuevo, para mí simplemente se cruzó la línea”.

En la práctica, esto incluye a los mecánicos que trabajan en el coche de Colapinto y hacen ajustes, por ejemplo, en el alerón delantero de un segmento de clasificación al siguiente.

Luego se los responsabiliza erróneamente por una sesión difícil y posteriormente reciben mensajes de odio en sus cuentas, aunque Motorsport.com entiende que Alpine ha tomado medidas para minimizar el impacto.

A los miembros del equipo se les aconseja mantener privadas sus cuentas personales en redes sociales y no mostrar ningún logo del equipo, con el fin de minimizar el riesgo de recibir mensajes no deseados.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sin embargo, eso no aborda el problema real de raíz, que es precisamente por lo que Colapinto volvió a hacer un llamado urgente a los aficionados. También subrayó que el problema no se limita a la F1, sino que afecta a la sociedad en su conjunto.

“He estado hablando de esto probablemente durante las últimas 10 carreras”, dijo. “Hago lo mejor que puedo, pero creo que se siguieron cruzando algunas líneas. Así que esto era lo último que podía hacer, hacer un video, y creo que ayudó.

“Lo vieron también con Max. Él también hizo una declaración al respecto. Está pasando mucho a nuestro alrededor. Es un problema que tenemos en el deporte hoy en día, en el deporte y en muchas áreas diferentes de la vida. Artistas, actores, está en todas partes.

“Personalmente, no me duele demasiado. No miro mucho esos comentarios, no les presto demasiada atención. Pero a algunos sí [les afecta]. Y por eso tenemos que prestarle atención. Tenemos que mejorarlo y ojalá este video lo mejore un poco”.

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