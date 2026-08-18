Franco Colapinto se sincera sobre el odio en línea en la F1: "Tenemos que ponerle un límite"

La Fórmula 1 ha crecido significativamente en los últimos años, y no menos en las redes sociales. Aunque eso es esencialmente un avance positivo, una desventaja ha sido el considerable aumento del abuso u odio online dirigido a pilotos y otras personas que trabajan en la cúspide del automovilismo.

La FIA y la F1 están intentando abordar el problema de varias maneras, por ejemplo mediante la iniciativa United Against Online Abuse (Unidos contra el abuso en línea), declarando el 7 de julio día mundial de acción y usando herramientas de IA en sus propias plataformas para detectar y filtrar comentarios de odio.

A pesar de esos esfuerzos, muchas personas que trabajan en el deporte aún tienen que lidiar con abusos online de forma habitual. Según Franco Colapinto, eso se debe en parte a que los espectadores no siempre entienden la complejidad de ciertas situaciones, pero también cree que es un reflejo de la sociedad.

"Es cómo es la sociedad hoy en día. Y eso es algo sobre lo que, creo, nosotros como atletas tenemos que hablar un poco más fuerte y poner un límite", dijo Colapinto durante una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Como pilotos, tenemos que ayudar a la gente a entender cuánto pueden afectar sus palabras a los demás. Creo que nunca lo han sentido en sus vidas porque nunca recibieron esos mensajes, o probablemente piensan que de todos modos nunca los leemos.

"Pero hemos llegado a la situación de que la mayoría de los atletas están borrando sus redes sociales. Creo que como seres humanos tenemos que ser mucho más conscientes del efecto que tienen nuestras palabras."

Colapinto dice que el abuso en línea está relacionado con la complejidad del deporte, pero considera que, principalmente, es un reflejo de una sociedad cada vez más hostil. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Colapinto subraya que los pilotos también pueden poner de su parte no echando más leña al fuego, por ejemplo en las entrevistas posteriores a las carreras.

"Por mi parte, también nos culpo un poco a nosotros como pilotos porque a veces hablamos en los medios de una manera en la que no pensamos en la fuerza que tienen nuestras palabras."

Un ejemplo llegó después del fuerte accidente de Oliver Bearman en Japón. El piloto de Haas señaló posteriormente el papel de Colapinto en el incidente en un podcast, mientras que Colapinto cree que el asunto se habría gestionado mejor a puerta cerrada.

"Le envié un mensaje justo después de la carrera y nunca respondió. Nunca hablamos de ello después, pero luego dijo esto sobre mí. Son ese tipo de cosas que podemos arreglar de una manera diferente, de una forma que sería mucho más fácil y sin hacerlo público.

"Y luego creo que hacer que la gente entienda que sus palabras realmente tienen un impacto también es una parte muy importante."

Colapinto sabe lo apasionados que pueden ser los aficionados de la F1 —y no menos sus seguidores argentinos—, pero pide a la gente que mantenga las cosas dentro de límites razonables, pase lo que pase en la pista.

Dice que los mensajes de odio no le afectan especialmente en lo personal, pero le resulta más problemático cuando sus familiares se enfrentan a ellos, algo de lo que Max Verstappen también ha hablado en el pasado.

"Personalmente, como Franco, esas cosas no me afectan tanto.

"Solo me afecta cuando personas de mi círculo, gente a la que realmente admiro y en la que creo plenamente, me dicen algo. Las escucho mucho, pero cuando alguien detrás de un teclado habla y escribe cosas sin ningún conocimiento de lo que está pasando, no me afecta en absoluto."

Lidiar con toda la presión que implica ser piloto de F1; en ese sentido, Colapinto asegura que en 2026 ha dado el mayor paso adelante. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Colapinto explica lo "exigentes mentalmente" que pueden ser los fines de semana de F1

No obstante, estos aspectos forman parte de la vida como piloto de F1 y son un marcado contraste con competir en las categorías inferiores.

Es precisamente en ese aspecto —lidiar con la presión externa, el constante escrutinio público y todas las obligaciones que conlleva— donde Colapinto dice que ha progresado significativamente.

"En F1 todo es mucho más político, y nadie te lo dice realmente. Nada puede prepararte de verdad para convertirte en piloto de F1 y lidiar con todas las cosas con las que tienes que lidiar. Es un mundo completamente diferente comparado con la F2. Quizá conduces solo el 10% del tiempo como piloto de F1, pero ya no se trata tanto de conducir.

"Creo que esa es una de las partes más complicadas porque, de repente, estás lidiando con muchas más cosas. Esa es la parte que nadie ve, pero es impactante lo exigente mentalmente que es un fin de semana de F1", dijo el argentino de 23 años.

"La parte de rendir de forma constante fin de semana tras fin de semana es algo extremadamente difícil porque las emociones cambian, muchas cosas a tu alrededor cambian, y estar a tu máximo nivel semana tras semana es extremadamente desafiante.

"Eso es lo que aprendes con el tiempo, cómo pasar página personalmente y centrarte en conseguir esa constancia.

"Creo que encontrar ese ritmo es en lo que más he mejorado este año. Me volví mucho mejor a la hora de mantener mi energía en un lugar mejor y no llegar agotado antes de conducir. Personalmente, creo que ese es uno de los mayores pasos que he dado."