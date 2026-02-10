Franco Colapinto en los test de Bahréin 2026: los días que probará con Alpine

Alpine ha definido los días que saldrán sus dos pilotos; Franco Colapinto y Pierre Gasly, durante los tres primeros días de pretemporada oficiales en el circuito de Sakhir y su programa de pruebas que iniciará este 11 de febrero y terminará el viernes 13.

En un comunicado, Alpine anunció la forma en que dividirá sus tres días de test. A diferencia del shakedown de Barcelona donde la misión era comprobar los sistemas, la casa francesa espera que en Bahréin puedan comenzar a seguir desarrollando la puesta a punto de cara al inicio de la temporada en Australia.

Los entrenamientos de esta semana serán los primeros de dos sesiones que tendrán los equipos antes de viajar a Melbourne. La segunda tanda de pruebas oficiales se realizará del 18 al 20 de febrero en el mismo trazado de Sakhir.

¿Cuándo probará Franco Colapinto en Bahréin 2026?

Alpine informó que en el primer día de test en Sakhir, el 11 de febrero, Franco Colapinto y Pierre Gasly se dividirán la jornada de pruebas. Cada piloto tendrá a su disposición la mitad del día sobre la nueva creación de la marca gala, con el argentino iniciando la jornada en la sesión matutina.

En la jornada del jueves será el turno de Pierre Gasly de rodar en solitario.

Franco Colapinto cerrará las pruebas con un día completo de test el viernes antes de que el equipo deba recolectar la información y pensar en el desarrollo enfocado en los últimos tres días de la semana posterior.

En las pruebas en Barcelona, Alpine y Colapinto cerraron con una nota alta con la cuarta posición en el quinto día en España finalizando en la cuarta posición con más de 50 giros.

El argentino rodó el primer día de test en España donde acumuló originalmente 28 vueltas antes de tener una larga detención por inconvenientes menores. Para la tarde logró 32 giros en una sesión donde Alpine mostraba estar satisfecho con los procesos realizados.

Para esta temporada el equipo ha dejado de producir su propia unidad de potencia y se ha convertido en cliente de Mercedes, un movimiento que ha generado altas expectativas dado el rendimiento del motor alemán y su confiabilidad, al menos con los datos exhibidos en el shakedown español.