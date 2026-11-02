Fórmula 1 GP de México

Ganadores y perdedores del histórico Gran Premio de México de F1

Mientras la Fórmula 1 coronaba a su nuevo rey en México, la pesadilla con la unidad de potencia de uno de los grandes de todos los tiempos sigue yendo de mal en peor

Filip Cleeren

Publicado: 2 nov 2026, 0:39

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Se agotan los superlativos para describir el ascenso sin precedentes de Kimi Antonelli al poder durante la temporada 2026. En el GP de México, el nuevo dominador de la F1 recibió la coronación que merecía su campaña.

Ganador: Kimi Antonelli

La coronación de Antonelli en el campeonato quizá ya parecía inevitable a estas alturas, pero eso solo hace que su logro sea más notable, no menos.

Es imposible pensar en su éxito sin recordar las dificultades de su año de debut y la exigencia del equipo en 2025, cuando daba la sensación de que existía un riesgo real de que el experimento Antonelli se precipitara al vacío hacia mitad de año. ¿Era demasiado, demasiado joven, demasiado pronto?

Esas preguntas quedaron rápidamente zanjadas este año, cuando Antonelli logró cinco victorias consecutivas camino a una dominación absoluta, incluida aquella remontada inolvidable desde el 19° puesto en casa, en Monza.

La coronación de Antonelli en México, en un coche que ya no es dominante, estuvo a la altura de la ocasión. Mientras prácticamente todos sus rivales de los equipos principales sacaron los codos, Antonelli hizo una carrera madura y discreta; el único momento de emoción llegó cuando lanzó un ataque sobre Charles Leclerc para arrebatarle el tercer puesto después de la bandera roja. Esa maniobra le aseguró celebrar su primer título en el famoso podio de México, frente a un Foro Sol eléctrico.

En un fin de semana en el que Mercedes no tuvo la ventaja, fue una forma digna de escribir un nuevo capítulo en la historia de la F1.

"En la última vuelta, simplemente levanté porque ya no podía ver la pista. Me estaba emocionando", describió Antonelli sobre la definición del título entre lágrimas. "Dije: voy a levantar porque, si no, me estrello aquí".

Kimi Antonelli se abraza con Toto Wolff tras coronarse campeón en México.

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ganador: Mercedes

La victoria de Antonelli, por supuesto, no es solo suya, sino también de un ejército de ingenieros, mecánicos y otros integrantes del personal repartidos entre Brackley, Brixworth y los paddocks de F1 de todo el mundo. Piezas de una máquina que trastabilló durante la era del efecto suelo, pero que respondió cuando la F1 cambió a una normativa completamente nueva de chasis y unidades de potencia para 2026.

Una mención especial corresponde al exojeador de talentos de Mercedes Gwen Lagrue y a Toto Wolff. Lagrue descubrió a Antonelli en el karting y lo incorporó al programa de jóvenes pilotos de Mercedes a los 12 años, mientras que Wolff respaldó sus palabras con hechos al ascender a Antonelli, con 18 años, para reemplazar a Lewis Hamilton. Su padre Marco también desempeñó un papel fundamental en cada paso del camino hasta hoy.

Hubo tropiezos, golpes, piezas de fibra de carbono rotas y muchas lágrimas adolescentes en el camino. Pero la notable transformación del nacido en Bolonia este año demostró que todo valió la pena.

Ferrari tiene "grandes problemas". No lo decimos nosotros, son palabras de Lewis Hamilton. El británico estaba furioso después de que su compañero Charles Leclerc lo adelantara por fuera de la pista y solo recibiera una sanción muy leve de cinco segundos, que compensó fácilmente al rodar con aire limpio.

Tras conseguir finalmente su primera pole con Ferrari y su primera pole en F1 desde 2023, Hamilton parecía tener buenas opciones de ganar el gran premio por la forma en que pudo acosar a Max Verstappen en esas vueltas finales, aunque no logró superarlo en la recta con el motor relativamente falto de potencia de Ferrari.

No es el primer punto de fricción entre los pilotos de Ferrari este año, con Hamilton pidiendo que la Scuderia lo respaldara antes en lo que era un desafío improbable por el título, y con él y Leclerc protagonizando otros incidentes en los que dio la sensación de que ambos se disputaban posiciones con más dureza entre sí que contra pilotos de equipos rivales.

Después, Hamilton exigió "conversaciones serias" y seguramente las tendrá. Como dijo Fred Vasseur en su encuentro con los medios tras la carrera: "Los pilotos tienen que mostrar respeto por las 2.000 personas que trabajan para el equipo".

Lewis Hamilton demanda conversaciones "series" en Ferrari tras el incidente con Charles Leclerc en México.

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ganador: Max Verstappen

Hubo algo poético en ver a Antonelli, camino de convertirse en el mejor piloto de su generación, compartiendo el podio con los mejores pilotos de las dos anteriores, Verstappen y Hamilton.

Aunque Hamilton sentirá que debería haber ganado, esto también se convirtió en una victoria clásica de Verstappen, arrebatando el triunfo de las fauces de la derrota cuando sus rivales hicieron lo contrario.

Cuando su coche está donde debe estar, Verstappen es sencillamente imparable. Cuando no lo está, como ocurrió en la capital mexicana, es oportunista. Esta vez superó a una mitad del dúo de Ferrari en guerra en la largada, y a la otra durante la única parada en boxes con bandera verde, en la vuelta 28, mientras Leclerc cumplía sus cinco segundos detenido.

Desde el liderato, Verstappen absorbió toda la presión para rechazar los repetidos ataques de Hamilton, firmando una actuación clínica para lograr su tercera victoria en cuatro carreras.

La diferencia de Antonelli y Mercedes era demasiado grande como para remontarla, pero los aficionados neutrales y neerlandeses se relamerán ante la perspectiva de una temporada 2027 desde cero, con cuatro equipos punteros separados todos por tres o cuatro décimas, como ocurrió en las carreras recientes.

Cuando el jefe de equipo Marcin Budkowski se incorporó este verano, no tardó en detectar algunas de las concesiones que Cadillac tuvo que aceptar para llegar a la parrilla de F1 en primer lugar, con la falta de fiabilidad y de consistencia en las piezas como un gran talón de Aquiles.

"También hay una serie de atajos que se han tomado, algo inevitable cuando construyes un equipo nuevo en tan poco tiempo", dijo en septiembre. "Se trata de trabajar en algunas áreas que necesitan más atención. A corto plazo, obviamente la fiabilidad. Hemos visto que hemos sufrido con eso en algunas áreas, y simplemente llevar la excelencia operativa al nivel en el que debería estar, que no es el nivel de un equipo de punta a día de hoy.

México fue la muestra más reciente de ello, con Sergio Pérez y un Valtteri Bottas fuera de ritmo obligados a gestionar problemas desde el inicio, y Bottas abandonando la carrera tras un colapso de la suspensión delantera izquierda que lo envió contra las barreras en la curva 1. Bottas tuvo suerte de salir ileso, pero mientras Cadillac cambia el foco hacia 2027, esto es otro llamado de atención para el 11° equipo de la F1: las cosas tendrán que hacerse con un estándar más alto.

El asiento de Bottas puede estar bajo amenaza, con Colton Herta esperando su oportunidad, y sus actuaciones recientes no le han hecho demasiados favores. Pero ahora mismo el problema de Cadillac no son sus pilotos. Quizá le deba al finlandés un año en un coche que sea consistentemente manejable y funcional.

If this is it for Valtteri Bottas, then the Finn deserved better than a dysfunctional Cadillac debut car.

Photo by: Chris Graythen / Getty Images

Perdedor: Honda

Poco más hay que decir sobre Aston Martin y Honda, pero resulta cruel y preocupante que el año haya empezado con un coche incapaz de completar más que un puñado de vueltas consecutivas en Australia y que, 17 carreras después, estemos de vuelta en el mismo lugar.

Aunque el rendimiento de la unidad de potencia nunca iba a mejorar de la noche a la mañana, era razonable esperar que Honda diera pasos más grandes en el apartado de la fiabilidad, porque así no se puede competir.

"Estoy haciendo lo mejor que puedo, ya sabes", dijo un desconsolado Fernando Alonso después de aparcar su Aston Martin antes de completar seis vueltas por lo que se describió como "niveles anormales de presión en los sistemas de la PU". Su compañero Lance Stroll siguió el mismo camino menos de un minuto después.

"Cada vuelta que doy, cada mañana que me despierto, cada preparación que hago, la comida que ingiero, todo está enfocado en rendir al máximo detrás del volante, pero no puedo acumular suficientes vueltas".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Así vivimos la carrera del Gran Premio de México de F1 2026

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Filip Cleeren





Un emocionado Kimi Antonelli se queda "sin palabras" por su primer título mundial de F1 en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 h



Un emocionado Kimi Antonelli se queda "sin palabras" por su primer título mundial de F1 en México





Hamilton, tras su histórica primera pole en F1 con Ferrari: "Todavía amo lo que hago"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Hamilton, tras su histórica primera pole en F1 con Ferrari: "Todavía amo lo que hago"





George Russell predice una "ventaja" clave de Ferrari en el GP de México de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 d



George Russell predice una "ventaja" clave de Ferrari en el GP de México de F1

Últimas noticias





Ganadores y perdedores del histórico Gran Premio de México de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



7 min



Ganadores y perdedores del histórico Gran Premio de México de F1





Así vivimos la carrera del Gran Premio de México de F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



12 min



Así vivimos la carrera del Gran Premio de México de F1 2026





Por qué Charles Leclerc no cedió el liderato del GP de México tras saltarse la curva 5



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



36 min



Por qué Charles Leclerc no cedió el liderato del GP de México tras saltarse la curva 5





Colapinto asciende al séptimo puesto en México tras una sanción a Piastri



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



36 min



Colapinto asciende al séptimo puesto en México tras una sanción a Piastri

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete