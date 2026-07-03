Gasly, al revés de Colapinto en Silverstone: arrancar mal para terminar bien

El piloto argentino comenzó bien la jornada al marcar el 11° mejor tiempo en la única sesión de entrenamientos libres disputada en Silverstone, donde el francés tuvo problemas para llevar el Alpine A526 y finalizó penúltimo.

A la hora de la clasificación sprint, el panorama fue diferente para los pilotos del equipo de Enstone: Colapinto se mostró menos cómodo con el monoplaza y no pudo ir más allá de la 14° posición en la sesión, a medio segundo de lo realizado por Gasly, quien se ubicó 11° en la parrilla de salida para la carrera sprint del sábado.

"En general diría que no estamos donde queremos estar, pero creo que es algo muy positivo considerando de dónde veníamos después de la FP1", valoró Gasly al final del día.

"Fue muy difícil en la FP1 y necesitamos analizar exactamente qué pasó, pero el auto se sintió muy diferente al llegar a la clasificación sprint; simplemente volvió a sentirse normal", explicó.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Tal vez no aprendimos demasiado de esta mañana, pero aun así me sentí bien. Las vueltas fueron buenas, así que tuve confianza al volante. Siento que fue una vuelta sólida, por lo que creo que, en este momento, este es un poco nuestro nivel. Los Racing Bulls se vieron realmente fuertes y pienso que solo necesitamos encontrar la manera de elevar un poco nuestro rendimiento para asegurarnos de seguir peleando con ellos".

Como mencionó Gasly, los Racing Bulls fueron la clara referencia de la zona media, tal como sucedió el pasado fin de semana en el Gran Premio de Austria.

"Me impresionó bastante ese cuarto puesto de Liam (Lawson) en la SQ2, así que creo que fueron unas tres o cuatro décimas (de diferencia), y eso es demasiado", señaló.

De todos modos, el fin de semana de la Fórmula 1 en Silverstone apenas tuvo su primer día de acción y Gasly ya tiene en mente qué puede cambiar para mejorar el Alpine.

"Tengo algunas ideas en cuanto a la puesta a punto para mañana, hay cosas que quiero mejorar. Creo que podemos encontrar un poco más de tiempo, pero cuatro décimas es una diferencia muy grande, así que veremos. En general, creo que fue una buena clasificación; simplemente ese es nuestro nivel en este momento", concluyó.