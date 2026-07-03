Colapinto busca respuestas tras sufrir con el Alpine en la clasificación sprint de Silverstone

Franco Colapinto terminó con dudas el viernes en el circuito de Silverstone, donde este fin de semana se disputa la novena ronda de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El piloto de Alpine arrancó la jornada con el 11° mejor tiempo en la única práctica libre del Gran Premio de Gran Bretaña, pero no pudo mantener ese nivel de cara a la clasificación sprint.

Colapinto avanzó de la SQ1 a la SQ2 con el 15° mejor tiempo, antes de marcar una vuelta de 1m29s983 en la segunda fase de la sesión para terminar 14°, por delante de los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon.

"Fue bastante difícil. Creo que el auto se sentía muy apoyado en el eje delantero, muy nervioso y bastante complicado de manejar hoy", dijo Colapinto al terminar la actividad en Silverstone.

"En la FP1 estuvo un poco mejor, y luego en la clasificación sprint realmente sufrimos con el auto. Creo que no pudimos encontrar un equilibrio estable, así que en las curvas rápidas el auto estaba constantemente al límite y no se mostraba realmente competitivo".

"Hay mucho trabajo por hacer esta noche e intentaremos aprender algunas cosas de cara a la clasificación de mañana".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Preguntado sobre si tenía alguna explicación preliminar para la diferencia de comportamiento del A526 de Alpine entre los entrenamientos y la clasificación sprint, Colapinto respondió: "No, todavía no. Creo que fue solo por algunos cambios, pero, por supuesto, necesitamos entender qué fue lo que pasó".

Por su parte, Pierre Gasly, que había tenido dificultades en la práctica libre, fue 11° en la clasificación sprint para cerrar con mejores sensaciones el primer día en Gran Bretaña.

"En general diría que no estamos donde queremos estar, pero creo que es algo muy positivo considerando de dónde veníamos después de la FP1", dijo el francés.

"Quiero decir, fue muy difícil en la FP1 y necesitamos analizar exactamente qué pasó, pero el auto se sintió muy diferente al llegar a la clasificación sprint; simplemente volvió a sentirse normal".

"Tal vez no aprendimos demasiado de esta mañana, pero aun así me sentí bien. Las vueltas fueron buenas, así que tuve confianza al volante. Siento que fue una vuelta sólida, por lo que creo que, en este momento, este es un poco nuestro nivel. Los Racing Bulls se vieron realmente fuertes y pienso que solo necesitamos encontrar la manera de elevar un poco nuestro rendimiento para asegurarnos de seguir peleando con ellos", finalizó.