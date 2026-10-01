Gasly: Colapinto cometió un error desafortunado, pero ya está todo bien entre nosotros

Pierre Gasly se mostró muy molesto con Franco Colapinto el sábado tras el accidente provocado por el argentino en el Gran Premio de Azerbaiyán, que dejó a los dos pilotos de Alpine fuera de la carrera, así como al McLaren de Lando Norris.

Gasly señaló su frustración con su compañero de equipo inmediatamente después de bajarse del auto, pero al llegar a Malasia para disputar el Gran Premio de Bahréin apuntó a dejar atrás lo sucedido y enfocarse en lo que sigue en el campeonato.

"Sí, está todo bien. Quiero decir, ya sabés, en el calor del momento estás con mucha adrenalina, con mucha emoción, frustración, decepción, la carrera terminada. Y sí, fue un duro golpe para nosotros como equipo, pero la única manera de seguir adelante es simplemente volver a unirnos y fortalecernos como equipo", dijo Gasly en la conferencia oficial en Sepang.

El incidente dejó consecuencias para Alpine en términos del campeonato de constructores, ya que estaba en camino a recortar la diferencia con Racing Bulls en el duelo que mantienen ambos equipos por la quinta posición, pero ahora llega a Malasia a 15 puntos.

Para Gasly, trabajar juntos con Colapinto será clave para alcanzar a la escudería de Faenza.

"Todos nos necesitamos mutuamente para terminar en el quinto puesto este año, y nos vamos a necesitar mutuamente el año que viene. Y tenemos que mirar hacia adelante".

Pierre Gasly, Alpine, al llegar el jueves a Sepang. Photo by: Ashwith S Pai

"Él vino a disculparse. Fue un error desafortunado porque, una vez que cruzás esa línea y frenás demasiado tarde, estás fuera de control, y simplemente fue desafortunado que yo fuera el auto contra el que terminó chocando. Sí, ya pasó. Pasaron un par de días y ahora estamos en Malasia y mirando hacia adelante".

Consultado sobre si estaba satisfecho con la manera en que el equipo manejó la situación y si había cambiado algo internamente, Gasly respondió: "No, todo está claro. Creo que está todo bien. Fue un error desafortunado que tuvo un costo, pero, ya sabés, está todo bien".

"Sabemos lo que tenemos que hacer y creo que el objetivo está muy claro: concentrarnos en el campeonato de constructores, trabajando como equipo lo mejor que podamos. Y sí, no quedan muchas carreras, pero seguimos en la lucha por el quinto puesto. Creo que tenemos un buen auto, tenemos un ritmo fuerte en este momento y simplemente tenemos que aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten en las próximas semanas".