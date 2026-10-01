Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Gasly: Colapinto cometió un error desafortunado, pero ya está todo bien entre nosotros

El piloto francés está listo para dejar atrás el choque con Colapinto en Bakú y apunta a lo que viene en la temporada: “Vamos a necesitarnos mutuamente”.

Federico Faturos Ronald Vording
Publicado:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Pierre Gasly se mostró muy molesto con Franco Colapinto el sábado tras el accidente provocado por el argentino en el Gran Premio de Azerbaiyán, que dejó a los dos pilotos de Alpine fuera de la carrera, así como al McLaren de Lando Norris.

Gasly señaló su frustración con su compañero de equipo inmediatamente después de bajarse del auto, pero al llegar a Malasia para disputar el Gran Premio de Bahréin apuntó a dejar atrás lo sucedido y enfocarse en lo que sigue en el campeonato.

"Sí, está todo bien. Quiero decir, ya sabés, en el calor del momento estás con mucha adrenalina, con mucha emoción, frustración, decepción, la carrera terminada. Y sí, fue un duro golpe para nosotros como equipo, pero la única manera de seguir adelante es simplemente volver a unirnos y fortalecernos como equipo", dijo Gasly en la conferencia oficial en Sepang.

El incidente dejó consecuencias para Alpine en términos del campeonato de constructores, ya que estaba en camino a recortar la diferencia con Racing Bulls en el duelo que mantienen ambos equipos por la quinta posición, pero ahora llega a Malasia a 15 puntos.

Para Gasly, trabajar juntos con Colapinto será clave para alcanzar a la escudería de Faenza.

"Todos nos necesitamos mutuamente para terminar en el quinto puesto este año, y nos vamos a necesitar mutuamente el año que viene. Y tenemos que mirar hacia adelante".

Pierre Gasly, Alpine, al llegar el jueves a Sepang.

Pierre Gasly, Alpine, al llegar el jueves a Sepang.

Photo by: Ashwith S Pai

"Él vino a disculparse. Fue un error desafortunado porque, una vez que cruzás esa línea y frenás demasiado tarde, estás fuera de control, y simplemente fue desafortunado que yo fuera el auto contra el que terminó chocando. Sí, ya pasó. Pasaron un par de días y ahora estamos en Malasia y mirando hacia adelante".

Consultado sobre si estaba satisfecho con la manera en que el equipo manejó la situación y si había cambiado algo internamente, Gasly respondió: "No, todo está claro. Creo que está todo bien. Fue un error desafortunado que tuvo un costo, pero, ya sabés, está todo bien".

"Sabemos lo que tenemos que hacer y creo que el objetivo está muy claro: concentrarnos en el campeonato de constructores, trabajando como equipo lo mejor que podamos. Y sí, no quedan muchas carreras, pero seguimos en la lucha por el quinto puesto. Creo que tenemos un buen auto, tenemos un ritmo fuerte en este momento y simplemente tenemos que aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten en las próximas semanas".

También lee:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Verstappen volverá a correr en GT3 y competirá siete fines de semana seguidos
Artículo siguiente Lindblad se suma a Colapinto como piloto que debe penalizar en la parrilla para el GP de Bahréin de F1

Comentarios destacados
Más de
Federico Faturos

Norris explica por qué le pareció “sensato” hacer pública su disculpa a Colapinto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Norris explica por qué le pareció “sensato” hacer pública su disculpa a Colapinto

Colapinto señala que el odio en redes no viene solo de Argentina: “Recibo muchísimo y nunca nadie habla de eso”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Colapinto señala que el odio en redes no viene solo de Argentina: “Recibo muchísimo y nunca nadie habla de eso”

Colapinto quedó "sorprendido" por el pedido de suspensión de Norris: la comparación con Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Colapinto quedó "sorprendido" por el pedido de suspensión de Norris: la comparación con Verstappen
Más de
Pierre Gasly

Los pilotos ya confirmados para la temporada 2027 de Fórmula 1

Fórmula 1
Fórmula 1
Los pilotos ya confirmados para la temporada 2027 de Fórmula 1

Alpine revela su objetivo para un fin de semana “bastante particular” en Malasia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Alpine revela su objetivo para un fin de semana “bastante particular” en Malasia

Gasly revela qué necesita para trabajar con Colapinto en Alpine: “Respeto”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Gasly revela qué necesita para trabajar con Colapinto en Alpine: “Respeto”
Más de
Alpine

Colapinto descarta represalias de Briatore por el choque en Bakú: “Ya está en el pasado”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Colapinto descarta represalias de Briatore por el choque en Bakú: “Ya está en el pasado”

Franco Colapinto ya apunta a Malasia: “Tengo muchas ganas”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Franco Colapinto ya apunta a Malasia: “Tengo muchas ganas”

Acuerdo inminente entre Alpine y Geely: "Se espera el anuncio en cualquier momento"

WEC
WEC
Acuerdo inminente entre Alpine y Geely: "Se espera el anuncio en cualquier momento"

Últimas noticias

Hadjar se une a la lista de sancionados en parrilla para el GP de Bahréin en Malasia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Hadjar se une a la lista de sancionados en parrilla para el GP de Bahréin en Malasia

Norris explica por qué le pareció “sensato” hacer pública su disculpa a Colapinto

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Norris explica por qué le pareció “sensato” hacer pública su disculpa a Colapinto

Lindblad se suma a Colapinto como piloto que debe penalizar en la parrilla para el GP de Bahréin de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Lindblad se suma a Colapinto como piloto que debe penalizar en la parrilla para el GP de Bahréin de F1

Gasly: Colapinto cometió un error desafortunado, pero ya está todo bien entre nosotros

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Gasly: Colapinto cometió un error desafortunado, pero ya está todo bien entre nosotros