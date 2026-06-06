Gasly celebra “la pole de la zona media” para Alpine en Mónaco, pero aún no canta victoria
Pierre Gasly se destacó en la clasificación de Mónaco, aunque todavía quiere esperar a una pista convencional para saber si dejó atrás sus dificultades con Alpine.
Pierre Gasly, Alpine
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
El francés venía de dos fines de semana complicados en Miami y Canadá, en los que había perdido confianza al volante del A526 de Alpine, por lo que haberse metido en la Q3 de la clasificación de Mónaco fue motivo de celebración.
El resultado llegó en medio de un fin de semana que tampoco había sido sencillo para ninguno de los dos pilotos de Alpine, habitualmente fuera de los diez primeros, pero Gasly apareció en el momento decisivo.
"La verdad es que esta se siente muy bien. Ha sido un fin de semana bastante complicado. En la FP1, la FP2 y la FP3, en términos de rendimiento, Audi se mostró realmente muy fuerte. Algunos otros autos también parecían muy competitivos, así que tuvimos que esforzarnos muchísimo para encontrar el rendimiento necesario y llegar a la Q3", dijo Gasly ante los medios en Mónaco, entre ellos Motorsport.com.
"Logramos meternos por apenas unas centésimas y, especialmente en mi última vuelta de la Q3, fui con todo y funcionó. Todavía sigo con la adrenalina a tope. Cuando crucé la meta sentí un enorme alivio porque todo salió bien. Intenté sacar absolutamente todo del auto y lo conseguí. Así que estoy muy satisfecho".
"No ha sido un fin de semana fácil, pero logramos, por decirlo de alguna manera, conseguir la pole position de la zona media, que era lo mejor a lo que podíamos aspirar porque los cuatro equipos de adelante están demasiado lejos en este momento".
Pierre Gasly, Alpine
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Gasly había tenido un fin de semana especialmente frustrante en Canadá, que lo llevó a pedir respuestas al equipo por su caída de rendimiento. Y si bien pareció recuperar su nivel habitual en Mónaco, el francés advirtió que todavía debe esperar para saber si realmente dejó atrás sus dificultades.
"Hubo muchos cambios porque en Canadá quedó muy claro que nos faltaba agarre en el eje trasero de mi auto. El equipo intentó realmente descartar cualquier componente que pudiera ser la causa del problema. Y Mónaco es un circuito complicado para sacar conclusiones claras sobre las sensaciones, porque el auto se desliza por todos lados".
"Por eso estoy esperando a Barcelona para tener una comprensión más clara de la situación. Creo que este fin de semana se trató, simplemente, de Mónaco: hay que sobrevivir y salir adelante. Y eso es lo que hicimos. Así que estoy muy contento", concluyó.
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