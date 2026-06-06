Colapinto explica sus problemas en Mónaco y aclara: “La situación no es tan terrible”

Franco Colapinto lamentó las dificultades que está enfrentando durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco, pese a las cuales se quedó igualmente a solo un par de décimas de acceder a la Q3.

El piloto argentino logró superar la Q1 con un tiempo de 1m14s573 para ubicarse 14° en esa instancia y ganarse el boleto a la segunda fase de la sesión. Una vez allí, el piloto de Alpine mejoró hasta 1m13s995, lo que solo fue suficiente para superar al Racing Bulls de Arvid Lindblad y asegurarse el 14° lugar en la parrilla de salida.

Sin embargo, en medio de un fin de semana complicado, en el que el piloto de 23 años tuvo un par de contactos con las barreras en el circuito monegasco, su registro lo dejó a apenas dos décimas de su compañero, Pierre Gasly, el último en avanzar a la Q3.

"Los frenos no han estado funcionando muy bien este fin de semana. Realmente he tenido muchos problemas con el bloqueo tanto del tren delantero como del trasero todo el tiempo. Creo que, cuando no tenés confianza en los frenos acá, es muy complicado rodar cerca de los muros", dijo ante los medios en Mónaco, entre ellos Motorsport.com.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"En líneas generales, no ha sido un fin de semana fácil hasta ahora, pero, por supuesto, sabíamos que este circuito iba a ser un poco particular y diferente por todas las curvas de baja velocidad. Simplemente este fin de semana no hemos logrado encontrar el funcionamiento adecuado".

Colapinto valoró haber quedado tan cerca del top 10 teniendo en cuenta las dificultades que enfrentó con el A526.

"Estamos muy cerca de la Q3, a solo dos décimas, y con las sensaciones que tuve, que fueron bastante malas, la situación no es tan terrible".

Colapinto venía de dos muy buenas actuaciones en Miami y Canadá y no se mostró preocupado por lo que está viviendo en Mónaco.

"No, es un circuito muy diferente. Simplemente este fin de semana no me he sentido tan cómodo", comentó.

En un circuito donde adelantar es prácticamente imposible, Colapinto tendrá que ser paciente para intentar avanzar el domingo en la carrera.

"Por supuesto, tenemos que seguir empujando. Ojalá mañana sea una mejor carrera, aunque, evidentemente, aquí es muy difícil adelantar. Veremos qué pasa. Tenemos que seguir trabajando", finalizó.