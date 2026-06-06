Alpine destaca que Colapinto “merece reconocimiento” en medio de sus problemas en Mónaco

El 14° puesto en la clasificación deja un sabor a poco para el nivel que venía mostrando Franco Colapinto, quien se había destacado en las últimas sesiones clasificatorias disputadas en Miami y Canadá.

El piloto argentino ha tenido problemas para sentirse cómodo al volante del A526 de Alpine y esta vez no logró avanzar a la Q3, aunque quedó a tan solo un par de décimas del registro con el que su compañero de equipo, Pierre Gasly, accedió a la instancia decisiva.

Al analizar el trabajo de Colapinto en el Principado, el director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, valoró el progreso realizado tras un viernes complicado.

"Para Franco, definitivamente ha sido un fin de semana más difícil en comparación con el buen nivel que venía mostrando recientemente", comenzó el británico.

"Todavía no ha logrado conectar del todo con el auto en este circuito, pero hizo un buen trabajo al completar una clasificación limpia, con vueltas sin errores, y al final se quedó fuera de la Q3 por apenas un par de décimas. Por eso, merece reconocimiento por el progreso que ha mostrado desde el viernes".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Del otro lado del garaje, Gasly logró dejar atrás las complicaciones de los dos últimos fines de semana y el domingo largará noveno en Mónaco con el objetivo de mantener el invicto de Alpine en la zona de puntos esta temporada.

"Felicito a Pierre por un esfuerzo realmente impresionante en la clasificación de hoy. En definitiva, cuando las diferencias entre autos de un nivel similar son tan pequeñas, dependés del piloto para marcar la diferencia, y hoy Pierre estuvo impecable y rindió a un nivel sobresaliente. Está en una posición competitiva para mañana, donde la expectativa es sumar puntos", dijo Nielsen sobre el francés.

"Como equipo, sabemos que hasta ahora ha sido un fin de semana complicado, en el que algunas limitaciones de nuestro paquete se han visto acentuadas en cierta medida. Hemos dedicado muchas horas a comprender en qué áreas debíamos enfocarnos y dónde realizar pequeños cambios para maximizar nuestro rendimiento. Pierre, sin duda, se ha sentido más cómodo aquí que Franco, y eso se refleja en el resultado final".

De cara a la carrera del domingo, Nielsen reconoció que será difícil avanzar para ambos pilotos debido a las dificultades para adelantar en Mónaco, pero pidió aprovechar cualquier oportunidad que pueda presentarse.

"Esperamos que mañana sea otra típica carrera de Mónaco, en la que tendremos que estar preparados para aprovechar cualquier oportunidad que pueda surgir y hacer nuestro mejor esfuerzo para ejecutar una carrera limpia con ambos autos".