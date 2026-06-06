Kimi Antonelli, ganador de los últimos cuatro grandes premios de F1, obtuvo la pole position para el Gran Premio de Mónaco que se disputará el domingo.

El piloto italiano de Mercedes logró una vuelta de 1m12s051 en el momento decisivo de la Q3 para superar a Max Verstappen, de Red Bull, por apenas 43 milésimas.

Lewis Hamilton obtuvo la tercera posición después de terminar la clasificación 0s228 de Antonelli, con lo que relegó a su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, al cuarto puesto. El piloto local terminó la Q3 con un golpe con las barreras.

Isack Hadjar, quien arrancó el fin de semana con un choque en la FP1, alcanzó la quinta posicón, delante de George Russell, quien apenas pudo ser sexto con el otro Mercedes, a casi cuatro décimas de su compañero.

Los McLaren, lejos de la pelea grande este fin de semana, arrancarán el domingo en la cuarta fila con Oscar Piastri y Lando Norris, mientras que Pierre Gasly, de Alpine, y Liam Lawson, de Racing Bulls completaron el top 10.

Franco Colapinto tuvo que conformarse con el 14° puesto en la clasificación, y Checo Pérez fue 18°.

La parrilla de salida para el GP de Mónaco de F1 2026

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Mónaco de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 14° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Mónaco después de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Mónaco de F1 2026?

Sergio Pérez tiene la 18° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Mónaco después de registrar un mejor tiempo personal de 1m14s747 y verse eliminado en la Q1.