Verstappen: "volví a sentirme yo mismo otra vez" en Mónaco

Max Verstappen dice que la naturaleza de la clasificación del Gran Premio de Mónaco le había permitido "sentirme como yo mismo otra vez" al volante de un coche de Formula 1, tras haber mostrado hasta ahora una opinión muy negativa de las regulaciones de 2026 y sus exigencias.

De los pilotos actuales, Verstappen ha sido hasta ahora uno de los opositores más vocales de la actual normativa de unidades de potencia de la F1. La división 53-47 en la entrega de potencia entre el motor de combustión interna y los componentes eléctricos ha dado más peso a la gestión de la batería, y algunos circuitos hacen que sea increíblemente difícil recuperar energía a lo largo de una vuelta.

El efecto derivado de esto ha estado en las mayores diferencias en los niveles de energía. Aunque esto ha incrementado el nivel de acción rueda a rueda y la cantidad de adelantamientos, ha sido criticado por ser demasiado artificial por naturaleza.

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Aunque está contento con los coches más pequeños, Verstappen ha sido habitual fuente de comentarios demoledores sobre la normativa de las unidades de potencia, comparándola con "Mario Kart" y refiriéndose al uso del boost y del modo adelantamiento como el impulso de velocidad "seta" disponible en el corredor arcade producido por Nintendo.

Sin embargo, Mónaco ha sido diferente. Dada la abundancia de curvas de baja velocidad, es muy fácil para los coches recargarse a lo largo de la vuelta, anulando la necesidad de gestionar la batería. Verstappen señala que eso ha llevado a una experiencia de conducción mucho más natural.

"Creo que la normativa del chasis no está nada mal, así que creo que en general, con los coches siendo un poco más estrechos, creo que estuvo bien", comenzó. "Ahora me gusta bastante que la visibilidad sobre el eje delantero vuelva a ser un poco mejor en los vértices (de las curvas), en lugar de esa cosa que teníamos antes sobre el neumático (el deflector).

"Si puedes ir a fondo y simplemente puedes seleccionar las marchas que quieres usar en las curvas, siempre va a ser mejor. Así que, por fin volví a sentirme yo mismo en el coche, digámoslo así, con la forma en que quieres usar las marchas.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Desafortunadamente, por supuesto, no podemos hacer eso en demasiados lugares del calendario, pero eso es lo que lo hace cada vez más natural de conducir, sin duda."

Verstappen se mostró sorprendido por su capacidad para pelear por la pole en Mónaco, señalando que Red Bull se había encontrado muy lejos de sus expectativas después de la FP3.

Se sugirió antes del fin de semana que Red Bull podría sufrir en el sector medio de la vuelta de Mónaco, particularmente porque su reciente línea de coches ha tenido problemas de rendimiento sobre baches y pianos.

Aunque el sector medio siguió siendo una debilidad, Verstappen fue el piloto más rápido en Q3 en el primero y el último sector, pero el ritmo extra de Antonelli en el segundo sector (aunque más lento que el mejor de Hamilton) decidió la cuestión.

"Bastante [sorprendido] después de esta mañana, estábamos como a nueve décimas. Tenía confianza en que haríamos algunas mejoras de cara a la clasificación pero, sí, no para pelear por la pole", explicó el neerlandés.

"Sinceramente, cuando me subí al coche pensé: 'ok, intentemos recuperarnos un poco, quizá top cinco'. Ese era el objetivo, pero diría que bastante pronto en la clasificación, el coche se sintió un poco mejor.

"Seguimos teniendo nuestros pequeños problemas y especialmente en el sector medio es donde más perdemos, tienes algunos pianos que hay que tomar y hay algunos baches, o irregularidades en la pista, que en este momento son simplemente un poco más complicados para nuestro coche.

"Pero sigo pensando que, en general, tuvimos una muy buena clasificación. Estuvimos ahí arriba, estuvimos peleando por la pole, así que incluso si me lo hubieras dicho después de ayer, cuando nos veíamos bastante bien para salir desde la primera fila, lo habría aceptado de inmediato.

"Ha sido una muy buena remontada. Sí, estaba bastante contento, esta mañana realmente nada contento y ahora bastante contento otra vez. Así que eso es, por supuesto, bueno cuando importa, ya sabes.

"Esta era, por supuesto, la sesión más importante del fin de semana. Por supuesto, mañana todavía está la salida, que este año parece un poco más crítica de acertar en comparación con otros años en los que no era algo tan importante, diría yo. Así que eso sigue siendo algo que tenemos que analizar, pero, sí, en general para nosotros este ha sido un fin de semana muy positivo."