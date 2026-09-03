Gasly celebra la continuidad de Colapinto en Alpine: “Trabajamos bien juntos”

Franco Colapinto tiene el futuro asegurado para el año que viene en la F1 tras confirmarse su permanencia en Alpine, donde continuará como compañero de equipo de Pierre Gasly, quien tiene un contrato multianual con la escudería.

Ambos pilotos han demostrado ser capaces de trabajar bien juntos para contribuir al crecimiento del equipo desde que el piloto de Pilar se incorporó a Alpine durante la temporada pasada, y ya acumulan 30 grandes premios compartiendo garaje.

"Me alegro por Franco. Creo que estamos trabajando bien juntos con el equipo, en la manera en que estamos haciendo avanzar al equipo y en la dinámica que tenemos", dijo Gasly el jueves, en la previa del Gran Premio de Italia, sobre la renovación de Colapinto.

"Creo que él ha aprendido mucho durante estos últimos dos años en la Fórmula 1 y sí, me alegro por él. Espero que podamos seguir aportando puntos al equipo y ofreciendo el mejor rendimiento", agregó.

Por otro lado, el piloto francés seguirá aprendiendo en Monza de las mejoras que Alpine presentó en la ronda anterior, en Países Bajos, y que desde este fin de semana también estarán disponibles para el coche de Colapinto.

"Fue un buen paso adelante en Zandvoort. Terminamos octavos en la sprint y décimos el domingo. Creo que fue complicado realmente sacarles el máximo provecho, al ser un fin de semana con formato sprint. Pero creo que aprendimos mucho y me siento más cómodo en el coche, con más potencial", dijo.

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Siento que antes del verano habíamos quedado por detrás del top 10 y no teníamos todo el potencial para luchar por los puntos. Y ahora estamos nuevamente ahí arriba. Así que sí, estoy entusiasmado y con ganas de que llegue este fin de semana".

La cita en Italia es especial para Gasly, y no solo por haber logrado en Monza su única victoria en la Fórmula 1, en la temporada 2020, cuando se impuso conduciendo para AlphaTauri, el actual Racing Bulls, sino también porque vive en Milán, ciudad que se encuentra a unos 30 kilómetros del circuito italiano.

"Definitivamente es una sensación muy buena despertarse en tu propia cama antes de ir al circuito y disfrutar de tu café. Es simplemente una sensación diferente. Así que es una especie de carrera de casa", comentó al respecto.

"Obviamente, también está Flavio en el equipo, y Monza es especial. Mi primera victoria aquí hace que todo sea aún más especial. Entrar al circuito, al paddock y sentir esa energía especial".