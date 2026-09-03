Colapinto, entre la “mayor mejora” de 2026 y el problema que puede afectar a Alpine en Monza

Franco Colapinto se mostró ilusionado por contar con la versión renovada del Alpine A526 en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza, aunque señaló un factor que podría afectar al equipo en la 13.ª ronda de la temporada.

Alpine estrenó un paquete integral de mejoras en la cita anterior de Países Bajos que solo tuvo el coche de Pierre Gasly. Los cambios representaron un claro avance en el rendimiento luego de que el equipo de Enstone se viera superado por sus rivales de la zona media en las últimas carreras antes del receso de verano.

Colapinto destacó en la previa del Gran Premio de Italia el paso adelante conseguido con esos cambios y espera ver cómo funcionan en Monza, una pista con características completamente diferentes a las del circuito de Zandvoort.

"Creo que es una mejora muy buena. Especialmente en Zandvoort, que no es un circuito que haya sido bueno para nosotros. Si uno observa el tipo de curvas y el mapa del circuito, no era una pista que haya sido buena para nuestro coche en las carreras anteriores, y creo que como equipo dimos un paso adelante muy grande", comenzó Colapinto al referirse al tema ante los medios en Monza, entre ellos Motorsport.com.

"Los números lo demuestran, así que esa es la parte más importante, y definitivamente ha sido la mayor mejora que hemos tenido durante todo el año. Así que creo que es algo muy positivo en ese sentido. Tenemos que ver cómo funciona aquí en Monza, pero en Zandvoort fue un gran paso adelante y, nuevamente, muy, muy positivo. Y, por supuesto, estamos agradecidos al equipo por el esfuerzo. Hemos tenido momentos difíciles con las mejoras este año, pero esta parece ser muy positiva".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Eric Le Galliot

Más allá de la ilusión por los cambios en el monoplaza, Colapinto dejó una advertencia sobre cómo el calor extremo que se espera para el fin de semana en Monza puede afectar el rendimiento de Alpine.

"Hace mucho calor este fin de semana y eso no es bueno para nosotros ni para nuestros neumáticos. Sufrimos más sobrecalentamiento que los demás, así que ese podría ser un aspecto en el que debamos enfocarnos. Creo que acá en Monza va a ser complicado. Intentaré maximizar las posibilidades que nos dé el coche que tenemos durante la carrera".

Colapinto avisa que Monza expondrá las "debilidades" de la F1 2026

Desde que comenzó la temporada 2026 de Fórmula 1, con el cambio reglamentario que dejó en una división cercana al 50-50 la potencia del motor térmico y el eléctrico, la carrera en Monza estaba marcada en rojo como posiblemente el mayor dolor de cabeza para la gestión de la energía debido a las lagas rectas del trazado y las pocas oportunidades de recarga de la batería.

Por esto, Colapinto fue contundente en que Italia dejará al desnudo las debilidades de los monoplazas actuales de Fórmula 1.

"Quizás no veamos tantas reducciones de marcha (fuera de lo habitual para recargar la batería), porque es cierto que el límite de recuperación de energía es muy bajo, así que el 'superclip' es pequeño, porque no se puede recuperar tanta energía. Por lo tanto, el 'superclip' ya no resulta tan útil. Personalmente, creo que va a ser una carrera complicada. No va a ser fácil, pero, nuevamente, es otro circuito que muestra nuestras debilidades como Fórmula 1. Va a mostrar las debilidades del reglamento", advirtió.

Probablemente Monza sea bastante doloroso si esperás tener las velocidades máximas del año y finalmente no será así

"Hay circuitos que lo ponen más de manifiesto que otros. Creo que este es uno de los más importantes. Dijimos a comienzos de año que Monza siempre iba a ser difícil con estos autos y veremos mañana cómo se comporta, pero estoy seguro de que no va a ser fantástico. En el simulador simplemente no es como antes, pero, nuevamente, tenemos que verlo en pista".

"La FIA está trabajando muy duro para intentar mejorarlo y analizar estas carreras y estos circuitos difíciles para los motores, donde podemos hacerlo mejor en el futuro. Creo que es una gran prueba, una vez más, para intentar entender dónde podemos mejorar como campeonato".

"Probablemente sea bastante doloroso si esperás tener las velocidades máximas del año y finalmente no será así. Probablemente sea una de las velocidades máximas más bajas del año porque te quedás sin energía. Espero que haya buenas batallas. Creo que vamos a poder adelantar bastante, y más que el año pasado, lo cual no está mal, pero en términos de velocidad va a ser complicado", finalizó.