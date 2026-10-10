Gasly señala la diferencia de los comisarios tras la falta de sanción a Norris: "Colapinto recibió una dura"

Lando Norris golpeó el coche de Oscar Piastri al intentar adelantarlo en la última vuelta de la carrera sprint disputada este sábado en Singapur, una maniobra que dejó fuera de carrera al australiano cuando ocupaba el cuarto lugar e hizo caer al británico hasta el octavo puesto.

Los comisarios deportivos del Gran Premio de Singapur analizaron el incidente y decidieron que no era necesario aplicar una sanción a Norris.

Al explicar la decisión de no tomar medidas adicionales, el documento de los comisarios deportivos señaló:

"El piloto del coche 81 (Piastri) explicó que no esperaba que el coche 1 (Norris) intentara un adelantamiento y que, después de comenzar a girar, vio al coche 1 por el interior e intentó dejarle espacio.

"El piloto del coche 1 dijo que vio una oportunidad para adelantar. Señaló que el eje delantero de su coche estaba por delante del espejo retrovisor del coche 81 antes del vértice de la curva y que, por lo tanto, esperaba que le dejaran espacio. Al acercarse al vértice, el espacio era menor de lo que había previsto, por lo que tuvo que utilizar el bordillo interior y frenar, momento en el que se produjo una colisión.

"Los comisarios consideraron que ambos pilotos contribuyeron al incidente y que ninguno de ellos fue total ni predominantemente responsable de la colisión. Por lo tanto, los comisarios determinaron que no se tomarían medidas adicionales".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El incidente entre los pilotos de McLaren tuvo la particularidad de ser el tercer choque entre compañeros de equipo en pocas semanas, después de que Franco Colapinto golpeara a Pierre Gasly en el reinicio del GP de Azerbaiyán, dos semanas atrás, y Arvid Lindblad hiciera lo propio con Liam Lawson en el mismo momento.

De las tres situaciones, la de Colapinto —que también involucró a Norris como uno de los afectados por el choque— fue la única que motivó una sanción de los comisarios: le aplicaron al argentino una penalización de diez segundos que, al no poder cumplirla porque había abandonado inmediatamente en Bakú, se convirtió en una sanción de cinco puestos en la parrilla de salida de la siguiente carrera, en Malasia.

Gasly fue consultado por la decisión de los comisarios de no sancionar a Norris durante su encuentro con los medios, entre ellos Motorsport.com, el sábado en Marina Bay.

"Habría sumado un punto si Lando hubiera sido penalizado. No deberías chocar contra tu compañero de equipo", dijo entre risas, antes de ponerse serio: "No voy a entrar en ese tema, no sé. Tenemos comisarios para eso. Ellos tomaron su decisión. Lo que diga el árbitro está bien, el árbitro tiene razón".

Preguntado específicamente si los comisarios tratan los incidentes entre compañeros de equipo de manera diferente, Gasly recordó la penalización que recibió Colapinto en Bakú.

"Pasó lo de Lindblad y Lawson en Bakú. Desafortunadamente, Franco recibió una sanción bastante dura en Bakú. Es otro caso de dos compañeros de equipo que chocan. Estoy seguro de que lo discutiremos con los comisarios", concluyó.