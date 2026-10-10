La carrera sprint en Singapur tuvo diversos retiros y solo 14 coches llegaron a la línea de meta, pero a pesar del gran número de abandonos pocos adelantamientos se vieron en pista, una situación que era esperada debido a lo estrecho del trazado y que, solo la lluvia evitó un desfile de coches.

Desde que Singapur fue anunciada como sprint existieron dudas si podría ser una carrera emocionante. El arranque se volvió caótico, pero gracias a la lluvia, mientras que una vez que la carrera entró en su ritmo solo el intento de adelantamiento entre los propios McLaren que terminó en una colisión puso sabor a la carrera.

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, fue cuestionado al final de la sprint si sería necesario revisar el formato en pistas como esta y, tal vez, agregarle una variación. Para el español está claro que debe haber cambios, pero apuntó directo a los equipos de punta de no realizarlos al ver afectados sus intereses.

“Probablemente. El problema es que los equipos tienen todo el poder para votar en contra de cualquier idea”, explicaron en la zona de medios donde estaba Motorsport.com.

“Cada vez que hay una idea, un formato innovador o lo que sea, los equipos top votarán que no porque quieren que las carreras sean lo más aburridas posible y así consolidar sus puntos”.

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“Creo que es algo para el deporte en el futuro, en el próximo acuerdo o cuando sea; ver si alguien puede imponerse a los equipos, porque los equipos siempre defenderán sus propios intereses y será difícil cambiar los formatos o cualquier cosa”.

Al ser consultado si, en su opinión, sería ideal una parrilla inversa o algún formato radical, Alonso lanzó una frase directa: “No puedo opinar. Solo cuando me retire. Con suerte podré cambiar eso”, finalizó el asturiano.

¿Cambio de motor para Alonso en Singapur?

El español no tuvo la mejor de las suertes en la carrera sprint y durante toda la competencia se quejó de una falla en la unidad de potencia Honda, misma que se trasladó a la clasificación definitiva para la carrera del domingo. Por ahora, su posición de salida está en duda ante la posibilidad de modificaciones en el coche.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

“Tuvimos problemas con el motor durante todo el día, en la carrera sprint y también ahora; parece que estamos perdiendo mucho tiempo a la salida de las curvas, así que tenemos que revisar si el turbo está bien. Si tenemos que cambiarlo y salir desde el fondo de la parrilla, lo haremos”.

Alonso señaló que no decidieron cambiarlo entre la sprint y la clasificación dado que querían esperar el resultado. En caso de haberse ubicado más adelante la decisión hubiera sido no hacerlo, pero ahora que fueron eliminados en la Q1 la puerta se encuentra abierta para modificar la unidad de potencia y salir desde los pits, en especial porque las esperanzas de un papel destacado se han reducido drásticamente.

“Es una carrera callejera. Si sales desde el pit lane o desde atrás, tiene que ser una carrera muy caótica y, si es caótica, todos le sacarán provecho, no solo tú”.