Hadjar explota por las fallas de Red Bull en Singapur: “Todo se está rompiendo”

Red Bull Racing está viviendo fortunas enormemente contrastadas en el Gran Premio de Singapur 2026. Mientras Max Verstappen consiguió la pole position para el evento principal del domingo, tras haber logrado también la pole sprint y ganado la carrera corta, su compañero de equipo, Isack Hadjar, sufrió una auténtica pesadilla mecánica bajo los focos del Marina Bay Street Circuit.

Tras sufrir un fallo terminal en la unidad de potencia que lo obligó a retirarse de la carrera sprint del sábado, los mecánicos de Red Bull completaron un increíble y apresurado esfuerzo para sustituir los componentes del motor antes de la sesión de clasificación de la tarde. Sin embargo, las reparaciones rápidas simplemente no aguantaron.

Durante la Q1, Hadjar informó por la radio del equipo de que su motor se había apagado, lo que lo forzó a regresar renqueando al garaje. En un intento posterior de marcar una vuelta, perdió por completo todas sus marchas debido a un fallo secundario de la caja de cambios. Como resultado, el piloto francés no pudo marcar un tiempo de vuelta y oficialmente clasificó último, en 22º lugar, aunque en realidad saldrá 21º debido a una penalización obligatoria por cambio de motor aplicada previamente al piloto de Mercedes George Russell.

"Quiero conducir"

Cuando en Sky Sports F1 se le preguntó si saber que el fallo de la caja de cambios no había sido culpa suya hacía que el desastroso resultado fuera más fácil de digerir, Hadjar descartó por completo esa idea.

"No, quiero conducir. Sinceramente, no me importa la P22. Solo quiero salir ahí y hacer lo mío. Ponerme a ello", afirmó Hadjar.

El furioso piloto está particularmente molesto por desperdiciar tiempo valioso en pista cuando siente que el coche tiene el ritmo de fondo para avanzar en las rondas eliminatorias.

"Tengo muchos neumáticos blandos en el garaje ahora mismo que no se van a usar", señaló Hadjar con agresividad. "Y eso es lo que más me enoja ahora mismo. Solo quiero estar ahí y pelear con los demás."

Un nuevo comienzo

Dado que ya saldrá desde la parte trasera de la parrilla, asumir sanciones adicionales e intencionadas en la parrilla por cambiar componentes mecánicos completamente nuevos parece una estrategia muy lógica para el equipo con sede en Milton Keynes. Cuando se le sugirió añadir una unidad de potencia nueva a su cupo anual, Hadjar respaldó plenamente la drástica medida.

"Sí, por supuesto. Necesitamos cosas que sean nuevas", confirmó Hadjar. "Y mañana es una oportunidad, obviamente, porque todo se está rompiendo este fin de semana. Sí, necesitamos un nuevo comienzo."

Red Bull aún no ha confirmado formalmente si el equipo romperá las normas de parque cerrado para instalar una unidad de potencia completamente nueva, pero los enormes problemas de fiabilidad del equipo serán sin duda el foco central de su análisis nocturno.