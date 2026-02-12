Gasly explica el problema de Alpine en Bahréin: "Vimos algo que no nos gustó"

Alpine estuvo ausente en pista durante las dos horas finales de la actividad del jueves en el Circuito Internacional de Sakhir después de que Pierre Gasly detuviera su monoplaza en la escapatoria de la curva 1 y provocara una bandera roja.

Esta fue la segunda vez en igual cantidad de días que Alpine obligó a detener la acción en pista por una falla en su monoplaza, ya que lo mismo sucedió el miércoles en la sesión matutina, cuando Franco Colapinto estaba al volante del A526.

Sin embargo, Gasly le restó importancia al inconveniente y valoró el trabajo realizado previamente por el equipo, ya que hasta el momento de la falla el conjunto de Enstone era el que más vueltas había completado en el día, con 97.

"En general, ha sido un día bastante bueno en el que hemos completado cerca de 100 vueltas, así que estoy bastante satisfecho con eso y con la dirección que estamos empezando a tomar", dijo el piloto francés.

Al momento de explicar la razón de la bandera roja, Gasly indicó: "Nuestra actividad se vio interrumpida esta tarde después de que viéramos algo en los datos que no nos gustó. Tomamos algunas precauciones y detuvimos el auto".

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Perdimos algunas vueltas esta noche, pero definitivamente es mejor ser más cautelosos de lo habitual en esta etapa de la temporada con un auto nuevo, ya que tenemos mucho más rodaje por hacer aquí mañana y la próxima semana en el test de pretemporada de Bahréin".

La ausencia en pista en la segunda mitad de la sesión vespertina dejó a Alpine solo por delante de Red Bull y Mercedes el jueves en kilómetros completados, pero eso no fue un problema para Gasly.

"Aun así, completamos muchas vueltas y realmente estamos aprendiendo muchísimo cada vez que estamos en pista, especialmente con algunos sistemas nuevos y nuevas formas de trabajar. Todavía hay muchas cosas por mejorar, muchas respuestas por encontrar y mucho análisis por completar como equipo".

"En general, en esta etapa no estamos analizando el rendimiento absoluto porque todavía hay muchas casillas por marcar. Mi sensación en el auto mejora cada día, hemos dado un buen paso desde Barcelona y tengo muchas ganas de volver a subirme al auto la próxima semana", finalizó.

El viernes será el turno de Colapinto para estar al volante del A526 a lo largo del día después de que el argentino solo pudiera completar 28 vueltas en la mañana del miércoles.